Mjölnir con inteligencia artificial: The Hacksmith hizo volar hasta su mano al martillo de Thor

No hay nada que The Hacksmith no pueda hacer: de Marvel a la vida real, son varios los elementos adaptados por el ingeniero y youtuber. El más reciente, el Mjölnir, el martillo de Thor.

Utilizando la inteligencia artificial, The Hacksmith (apodo de James Hobson) y sus compañeros lograron que el arma los obedeciera.

En líneas generales, el grupo utilizó un control de PlayStation para invocar al martillo a través de un sistema de cable. Pero, tras ver que necesitaban una especie de programa de piloto automático, optaron por otra solución.

El trabajo de The Hacksmith y sus compañeros con el martillo de Thor

The Hacksmith y sus compañeros buscaron la cámara estéreo ZED 2, con redes neuronales para reproducir la visión humana. Tras configurarla, ajustaron los algoritmos para que cualquiera que levantara la mano pudiera invocar el Mjölnir.

La cámara seguiría a la persona, pero inicialmente el martillo golpeaba partes del cuerpo al azar, en lugar de volar directamente hacia la mano levantada.

Con mayores ajustes, y luego de 27 intentos, consiguieron el algoritmo necesario para que, como Thor en las películas de Marvel, al levantar la mano el martillo llegara a la mano del que lo invocara.

El poder de la inteligencia artificial en el Mjölnir, el martillo de Thor

“El poder de este martillo no proviene del corazón de una estrella moribunda ni de la bendición de Odín”, apunta The Hacksmith, “sino de dos baterías LiPo de 12 V que se mantienen dentro de la cabeza del martillo con pegamento caliente”.

“El circuito también está empaquetado dentro de la cabeza y la superficie del electroimán se asoma a través de la parte superior del martillo de plástico, para crear un enlace magnético”, recalca el ingeniero y youtuber.

Todo puede verse en un video subido por Hobson a YouTube, perteneciente a la temporada 1, episodio 8, que posee más de 121 mil pulgares hacia arriba.

El canal de YouTube de The Hacksmith (ahora Hacksmith Industries) ya cuenta con 12.7 millones de suscriptores, y muestra elementos tan geniales como un sable de luz, el casco de Iron Man o el escudo del Capitán América, además de diversos experimentos entre ellos.