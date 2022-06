Estudio: los primeros fósiles humanos más viejos tendrían un millón de años más de antigüedad

Un artículo publicado en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) revela que los primeros fósiles humanos encontrados en 1936 en Sterkfontein tendría un millón de años más de antigüedad de lo que se creía.

Cientos de fósiles de Australopitecos, entre los que se encontraba el conocido Little Foot, se estimaba que tenían unos 2 y 2,5 millones de años. Sin embargo, bajo un nuevo método de datación desarrollado por un geólogo de la Universidad de Purdue, en Estados Unidos, se determinó que la antigüedad de esos fósiles es de 3,4 y 3,7 millones de años.

Detalles del estudio

Las nuevas edades se han basado en la desintegración radiactiva de los isótopos raros aluminio-26 y berilio-10 en el mineral cuarzo, “cuya desintegración radiactiva data el momento en que las rocas quedaron enterradas en la cueva junto con los fósiles”, explica el autor principal del estudio, Darryl Granger, de la Universidad de Purdue (EEUU).

“Los homínidos más jóvenes, incluidos Paranthropus y nuestro género Homo, aparecen entre hace unos 2,8 y 2 millones de años. Según las fechas sugeridas anteriormente, las especies sudafricanas de Australopithecus eran demasiado jóvenes para ser sus antepasados, por lo que se ha considerado más probable que el Homo y el Paranthropus evolucionasen en África oriental”, afirma Dominic Stratford, director de investigación de las cuevas y uno de los autores del artículo.

Nuevo método

Granger está especializado en la datación de depósitos geológicos, incluidos los de las cuevas. Por eso, como estudiante de doctorado, ideó un nuevo método para datar sedimentos enterrados en cuevas que ahora utilizan investigadores de todo el mundo.

“La nueva datación proporciona un dato muy importante en estudio de la evolución humana”; “Aparte de reconsiderar las posibles relaciones de antepasado-descendiente entre los géneros Australopithecus, Paranthropus y Homo, ya de por sí muy relevantes, indica que la diversificación de los hominidos primitivos (incluido Australopithecus) es muy antigua y eso nos debe llevar a esclarecer las causas de esa diversificación”, comenta en declaraciones el paleoantropólogo del CSIC Antonio Rosas a la agencia internacional EFE.

Estos datos proporcionan nuevos debates dentro de los científicos de la antropología y determinará el rumbo de investigaciones a futuro.