Con alambres y latas de refresco un niño senegalés de 12 años construyó un telescopio que le permite ver la superficie de la Luna

El interés por los fenómenos espaciales y las horas de lectura del libro, Todo el Universo fue lo que impulsó a Malick Ndiaye a diseñar un telescopio con los pocos recursos que contaba.

El niño nacido en Senegal, de tan solo 12 años, utilizó unos lentes viejos de gran aumento que utilizaba su padre, un lente de una cámara, alambre, papel, latas y caña para fabricar su propio telescopio.

Con esos recursos, el joven africano construyó un Telescopio que le permitía ver el cielo nocturno y los detalles de la superficie de la Luna.

“Tardé dos semanas en construir el telescopio”, explicó en un reportaje al medio español El País, el pequeño ataviado con un polo de la NASA, “cuando enfoqué al cielo nocturno y vi los detalles de la superficie de la Luna me pareció que podía tocarla con la mano. Un día estaba en la puerta de casa y pasó un hombre que trabajaba en la obra de la carretera. Me preguntó si era algo de topografía y le dije que no, que era un telescopio que me había fabricado yo mismo. Entonces me hizo fotos y un vídeo y los subió a Facebook”

Lo que no sabía Malick es que ese video iba acumular miles de reproducciones, llegando a la mano de científicos de la región que no dudaron en contactar al joven.

Nuevo Telescopio

Además de los científicos, periodistas también se acercaron a Senegal para saber más de la historia del joven prodigio de ese país.

Maram Kaire, actual presidente de la Asociación Senegalesa para la Promoción de la Astronomía, se acercó hasta la casa de Malick Ndiaye e hizo entrega de un segundo telescopio más profesional que le permitiera al joven profundizar sus observaciones espaciales.

telescopio (captura)

“Cuando pude ver el vídeo me recordó a mí mismo cuando era más joven y pensé en todos los esfuerzos que hacemos para divulgar esta ciencia. No dudé en reaccionar porque sé lo difícil que es contemplar las estrellas sin un instrumento adecuado, tener una pasión y no poder desarrollarla”, dijo Maram al mencionado medio.

Ante la pregunta sobre sus sueños a futuro, el joven siempre ha dicho: “Yo solo quiero mirar las estrellas”.