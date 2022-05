Donaciones de sangre: el llamado global del mes de junio

El 40% de los 118,5 millones de donaciones de sangre extraídas en todo el mundo se recogen en los países de ingresos altos, donde vive el 16% de la población mundial. Esto según datos de la Organización Mundial de la Salud.

En los países de ingresos bajos hasta el 54% de las transfusiones de sangre se realizan en menores de 5 años, mientras que en los países de ingresos altos el grupo de pacientes más transfundido es el de los mayores de 60 años, que reciben hasta un 75% de todas las transfusiones.

Donar sangre Getty

América Latina y el mes de los donantes

Por esto, América Latina tiene un constante desafío: llamar y movilizar a las comunidades. Sobre todo en este mes que está por comenzar: junio es el mes de los donantes de sangre. Esto porque el 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre.

Este día se estableció con el fin de a) acrecentar la concienciación mundial sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones; b) poner de relieve la crucial contribución que efectúan los donantes de sangre voluntarios no remunerados a los sistemas nacionales de salud; y c) prestar apoyo a los servicios nacionales de transfusión de sangre, las organizaciones de donantes de sangre y otras organizaciones no gubernamentales para contribuir al mejoramiento y la ampliación de sus programas de donantes de sangre voluntarios, mediante el fortalecimiento de las campañas nacionales y locales.

donar sangre Unsplash

Campañas locales

Cada hora al menos 20 pacientes necesitan ser transfundidos ya sea por tratamientos programados o emergencias en Chile, donde cabe destacar que, para procesar y obtener los componentes sanguíneos, además de realizar todos los estudios a las donaciones de sangre, se requiere un “tiempo de procesamiento” de varias horas.

Es por esto, que el Centro Metropolitano de Sangre de dicho país busca curiosas maneras dee convocar a los donantes. Por ejemplo, si realizas una donación altruista de sangre hoy y durante los próximos meses tienes algún familiar que requiera de una donación, el centro hará todas las gestiones para que esa donación previa, sea reconocida en pacientes de hospitales públicos, pertenecientes a la red de establecimientos públicos del país.

Donar sangre salva vidas. (Edgard Cross- Buchanan/Edgard Cross- Buchanan)

Esto en el marco de importante caída de las donaciones en nuestra Casa del Donante voluntario de sangre donde se está recibiendo un promedio de tan solo 21 donaciones en forma diaria, cifra que se encuentra muy por debajo de la necesidad transfusional de los pacientes de la Región Metropolitana de Chile.

Donar para el futuro

Cabe destacar que el Centro Metropolitano de Sangre necesita contar con 44 donaciones diarias solo en este punto de atención para poder tener un stock adecuado de componentes sanguíneos y responder así a los requerimientos de la RM.

Donar Sangre

“Hacemos un llamado a la solidaridad para que agenden su hora para donar sangre en nuestra Casa del Donante, que cuentan con las comodidades y confort para llevar a cabo una donación de sangre segura y agradable. Estamos ubicados estratégicamente (frente a Mall Costanera Center) y además hemos extendido nuestro horario de atención para poder llegar a nuestros donantes que, por motivos laborales, no han podido acercarse antes, indica la Dra. Loretto Vergara, directora del Centro Metropolitano de Sangre.

Además, agrega que “muchos donantes postergan su decisión de colaborar, porque prefieren “reservarse” para cuando un familiar lo requiera, toda vez las mujeres pueden realizar sus donaciones de sangre 3 veces al año y los varones 4. Si ellos supieran que su donación les puede ser considerada ante una necesidad familiar, podría significar un incentivo para donar sangre hoy.”

Atención Santiago de Chile

¿Cómo participar? Si estás en Chile y en Santiago, atento a este dato. Para acercarse a la Casa del Donante, se debe agendar una hora previamente aquí, entre lunes a viernes desde las 08 a 18 hrs, y sábados desde las 09 a 18 hrs.