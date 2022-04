Leonardo da Vinci y las armas que diseñó: tanques, submarinos, helicópteros…

Siempre se ha visto a Leonardo da Vinci como el arquetipo del hombre del Renacimiento, muy cercano al arte. Y no es para menos: pintor, botánico, científico, músico, escultor, poeta…

Pero hay un lado un poco menos conocido de Leonardo: el de diseñador de armas.

Autorretrato de Leonardo da Vinci (Heritage Images/Getty Images)

El florentino (1452-1519) dejó entre sus papeles varias máquinas armamentísticas diseñadas para los señores de la guerra en las repúblicas que hoy forman parte de Italia. Ludovico y Maximiliano Sforza y César Borgia requirieron de sus servicios.

Pasados varios siglos desde su concepción, máquinas como tanques, submarinos, helicópteros y más vieron su realización. Evolucionaron de la mente de Leonardo a la consolidación, por obra de las grandes potencias, y luego a su uso generalizado.

Hagamos un repaso por algunos de sus diseños.

El carro blindado de Leonardo da Vinci

Leonardo creó un carro blindado, precursor del tanque. El vehículo incorporaba un grupo de cañones para disparar en 360°.

El tanque de Leonardo da Vinci (Heritage Images/Heritage Images/Getty Images)

No obstante, su diseño tenía un error, no se sabe si lo hizo a propósito o por no advertirlo: las ruedas giraban en direcciones opuestas, impidiendo el movimiento.

De acuerdo con la BBC, “hay expertos que piensan que un detalle así difícilmente habría sido pasado por alto por Da Vinci, y sospechan que quizás saboteó su propio diseño para que nunca fuera construido, pues en el fondo era un pacifista”.

Barco de guerra

Barco diseñado por Leonardo da Vinci (Science & Society Picture Librar/SSPL via Getty Images)

También diseñó un barco de guerra, con una guadaña grande que se operaba con engranajes.

Carro de asalto de Leonardo da Vinci

Carro de asalto junto con el tanque (Bettmann/Bettmann Archive)

Otra de sus ideas es la de un carro de asalto, que va cortando a su paso con una guadaña los cuerpos de los enemigos y sus caballos.

Helicóptero

El más espectacular de sus diseños era el del helicóptero. No estaba previsto que hiciera daño (al menos en primera instancia), pero su vuelo ayudaría a la observación de los cuerpos enemigos en un campo de batalla.

Helicóptero de Leonardo da Vinci (Hulton Archive/Getty Images)

El rotor helicoidal que diseñó Da Vinci es el principio del helicóptero moderno: el sabio florentino construyó un aparato para hacer girar el espetón que, con aire caliente, ascendía.

El avión o planeador

El aparato volador de Leonardo da Vinci (Universal History Archive/Universal Images Group via Getty)

Leonardo también hizo bocetos de un avión o planeador, utilizable para una sola persona. En esta máquina voladora, el usuario iría acostado, como lo podemos ver en el dibujo.

Ballesta gigante

La ballesta de Leonardo da Vinci (Science & Society Picture Librar/SSPL via Getty Images)

Una creación bélica más de Da Vinci es el de la ballesta gigante, que no contaba precisamente con una flecha, sino con una roca o bomba.

Ametralladora de Leonardo da Vinci

Ametralladora (Science & Society Picture Librar/SSPL via Getty Images)

Otra: una especie de ametralladora, invento con varios cañones que apuntaban en distintas direcciones, contando con un radio de acción amplio. De lejos parece un rastrillo.

Submarino

Proyecto de submarino de Leonardo da Vinci (Science & Society Picture Librar/SSPL via Getty Images)

Para cerrar, un submarino también estuvo en los papeles de Leonardo. Era un casco cerrado con una pequeña torre cónica con tapa en el medio, para una persona. En teoría, solo servía para el transporte del hombre armado, que aprovecharía el factor sorpresa para atacar al enemigo.

Leonardo falleció, dejando la mayoría de sus ideas solo en el papel. Ya en el futuro, entrados los siglos XIX y XX, muchos de sus diseños (evidentemente con adaptaciones y mejoras enormes) se hicieron realidad.