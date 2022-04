Los beneficios que pueden dar las ciruelas pasas a tus huesos

Cuando comemos frutas, además de un delicioso y saludable snack, estamos dando a nuestro cuerpo varios nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento, incluida la salud de nuestros huesos, unos que obtienen varios beneficios de una fruta en particular: la ciruela.

Si bien las manzanas y las naranjas son siempre una opción deliciosa, sin mencionar las uvas, los plátanos, las fresas y los arándanos, es posible que desees considerar comer algunas ciruelas pasas con regularidad si desea sentirse más joven y mantenerse más fuerte a medida que envejece. Esto se debe a que, si bien son sabrosas y convenientes, las ciruelas pasas también pueden beneficiar seriamente a sus huesos, según un nuevo estudio.

Beneficio de las ciruelas pasas para nuestros huesos

La investigación realizada por el Programa de Fisiología Integrativa y Biomédica y los Departamentos de Ciencias Nutricionales y Kinesiología de la Universidad Estatal de Pensilvania, que se presentó en el evento de Biología Experimental 2022 de la Sociedad Estadounidense de Fisiología, analizó a las participantes posmenopáusicas que comieron cero, seis o 12 ciruelas pasas cada una día durante 12 meses.

Si tienen un problema de estreñimiento, consumir ciruelas es la solución, además posee antioxidantes que protegen nuestro ADN y, además, protege contra la pérdida ósea en la post-menopausia, así que a comer ciruelas se ha dicho Foto: Tumblr. Image

Al final, Janhavi Damani, MS, el primer autor del estudio, explica: “Nuestros hallazgos sugieren que el consumo de seis a 12 ciruelas pasas por día puede reducir los mediadores proinflamatorios que pueden contribuir a la pérdida ósea en mujeres posmenopáusicas”.

Damani agrega que esto nos dice que las ciruelas pasas podrían ser una intervención nutricional prometedora para prevenir un aumento de la inflamación.

“Las frutas y verduras que son ricas en compuestos bioactivos como el ácido fenólico, los flavonoides y los carotenoides pueden ayudar a proteger contra la osteoporosis. Las ciruelas, en particular, contienen polifenoles que pueden reducir la inflamación y el estrés oxidativo, los cuales contribuyen a la pérdida ósea”, Kelsey Sackmann, MS, RD propietario de Kelsey P. RD, le dice a Eat This, Not That!.

Sackman agrega que las ciruelas pasas “tienen muchos beneficios nutricionales, como minerales, vitamina K, compuestos fenólicos y fibra dietética, todo lo cual puede ayudar a contrarrestar algunos de estos efectos”.

Hay que estar alerta del nivel de azúcar en las ciruelas pasas

Sackmann también señala que “si bien las ciruelas pasas pueden ser conocidas por su estado de superfruta, tenga en cuenta que pueden tener un alto contenido de azúcar. Preste atención al tamaño de las porciones y pruebe una combinación de ciruelas pasas con una grasa o proteína para evitar un aumento en el nivel de azúcar en la sangre”.

En cuanto a cómo hacer que las ciruelas pasas sean una parte regular de su dieta, Sackmann dice: “Las ciruelas pasas son un refrigerio tan portátil y conveniente que puede disfrutarlas en cualquier momento del día. Mezcle algunas ciruelas pasas en su mezcla de frutos secos favorita, agrégalas encima de tu ensalada, o incluso espolvorearlos sobre tu yogur”.

Además, Sackman señala que puedes “intentar agregar ciruelas pasas a su pizza con rúcula, calabaza asada, cebolla roja, mozzarella y vinagre balsámico”. Para algo más dulce, “prepara puré de frambuesas congeladas, ciruelas pasas y yogur para un postre de yogur helado fácil”.

