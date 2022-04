COVID-19: Estudio sugiere que existen personas inmunes genéticamente a la enfermedad

En pleno repunte del COVID-19 en China, donde han llegado hasta utilizar robots para manejar el confinamiento, las investigaciones sobre la enfermedad continúan. Un grupo de investigadores estudia una arista interesante: la de las personas que nunca contraen el coronavirus.

COVID Human Genetic Effort es un consorcio internacional que está buscando variaciones genéticas que expliquen por qué existen personas que no han dado positivo por el COVID-19.

Imagen referencial de una investigadora (Luis Alvarez/Getty Images)

National Geographic destaca el caso de una azafata griega, Angeliki Koukaki, que ha trabajado y convivido con personas que dieron positivo. Koukaki nunca se ha enfermado, incluso cuando su pareja sufrió 10 días de fiebre alta y dolor en julio de 2021 y contrajo el Omicron en enero de 2022.

“Todos los días escuché (de los médicos) que tal vez tienes COVID, pero una y otra vez di negativo”, reveló la azafata.

Los estudios con los inmunes al COVID-19

El grupo de investigadores que está trabajando con personas como Koukaki señala que recibieron, al menos, 5.000 correos de voluntarios con historias similares.

Con muestras de saliva del 20% de los postulados para el estudio, el equipo de COVID Human Genetic Effort escaneará las regiones codificantes de proteínas de los genes en su ADN.

El objetivo es compararlas con cualquier mutación que esté ausente en las secuencias genéticas de pacientes que sufrieron casos graves de la enfermedad.

“Se ha demostrado que algunas personas no contraen el coronavirus. Esto probablemente se deba a alguna diferencia genética en su ADN”, señala el inmunólogo griego Evangelos Andreakos, de la Fundación de Investigación Biomédica de la Academia de Atenas.

Evangelos Andreakos, inmunólogo griego que trabaja con las posibles causas de la inmunidad frente al COVID-19

Andreakos, que conversó con el portal Protagon, forma parte del COVID Human Genetic Effort.

Sobre las personas analizadas, apuntó: “Estos son individuos genéticamente resistentes y aún no sabemos qué porcentaje de la población está involucrada”.

Para Andreakos, “es posible que a los que no están infectados con el coronavirus les falte un trozo del receptor (en sus células). Algunos receptores pueden estar inactivos, o incluso no ser funcionales. Y no solo estamos hablando del receptor ACE2 básico, sino también de los concomitantes”.

El COVID Human Genetic Effort cuenta, además, con investigadores de la Universidad Rockefeller en Nueva York, la Fundación de Investigación Biológic Trinity (Dublín), la Universidad de Roma y la Universidad McGill (Montreal), entre otras instituciones.

El balance del COVID-19 en el mundo desde 2020

Hasta este viernes han fallecido 6.17 millones de personas en todo el mundo producto del COVID-19, con 496 millones de casos en total. Estados Unidos es el país más afectado por la enfermedad, con 983 mil muertes y 80.2 millones de contagios.

En América Latina, Brasil es la nación con mayor número de decesos por el coronavirus, 661 mil (30-1 millones de casos).