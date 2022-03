El mal manejo de los residuos cerebrales podría ser el detonante para que se genere el Alzheimer

Un equipo de investigación dirigido por las universidades de Yale, Stony Brook y Rhode Island en los Estados Unidos, concluyó que los sistemas del cuerpo para eliminar los desechos del cerebro no funcionan correctamente cuando se enfrentan a la angiopatía amiloide cerebral (CAA), una afección en la que la proteína beta amiloide, esencial para la transmisión de la información entre neuronas, se acumula en los vasos sanguíneos del cerebro.

Cerebro

La angiopatía amiloide cerebral CAA es una de las principales causas de hemorragia cerebral y está estrechamente asociada con la enfermedad de Alzheimer. Actualmente, no existe un tratamiento efectivo para la afección.

Helene Benveniste, profesora de anestesiología en la Escuela de Medicina de Yale y coautora principal de un nuevo estudio en Nature Aging, dice que uno de los principales culpables de la CAA puede ser un cambio anormal del líquido cefalorraquídeo (LCR) lejos del sistema glinfático del cerebro.

9. El riesgo es mayor si hay personas en la familia que tuvieron la enfermedad. Foto: Getty Images

Resultados

“Cuando el LCR no entra en los canales glinfáticos, el cerebro no se”limpia. Hay mucha basura que se acumulará rápidamente, porque el fluido no está entrando en los canales correctos para eliminar los desechos”, asegura la doctora y profesora Benveniste.

El sistema glinfático no es el único servicio de eliminación de desechos en el cerebro que se ve afectado por la CAA. Los investigadores descubrieron que el sistema linfático, una red de vasos linfáticos en las membranas que cubren el cerebro que drena a los ganglios linfáticos en el cuello, también puede verse afectado.

“Ambos sistemas, glinfático y linfático, están siendo afectados. No es ni lo uno ni lo otro. Estos sistemas están en comunicación entre sí y ambos tienen que ser mantenidos con el fin de tener un cerebro sano”. señala Benveniste.

Foto: Tumblr.com/Tagged/Alzheimer

Conclusiones

Los investigadores descubrieron que cuando la enfermedad CAA está presente, el cerebro parece desviar la mayor parte del líquido que elimina los desechos de los canales de limpieza glinfática.

La causa de este cambio de ruta del sistema glinfático sigue siendo un misterio. Una posibilidad podría ser que la inflamación también se establece con CAA y corta las vías glinfáticas normales en el cerebro, afirmó el equipo de investigadores de las tres universidades participantes en el estudio.