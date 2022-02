Un estudio científico advierte que vapear podría estar relacionado con una enfermedad única en las encías

No hay nada de qué asustarse. Solo será necesario leer con atención y ejecutar las recomendaciones que sugieren los expertos. Aunque suene alarmante, la realidad es que no es para preocuparse. Pero sí, un estudio científico advierte que vapear está relacionado a la presencia de una comunidad única de bacterias en la boca.

Pausa que hay una solución. Probablemente estarás pensando “¿dejé el cigarrillo convencional por esto y también me hace daño?”. La respuesta a esta pregunta es sí, pero mucho menos que el tradicional.

Para que la salud bucal esté óptima no hay que fumar nada. Pero tranquilos y tranquilas, el hecho de haberse cambiado al cigarrillo electrónico es al menos un avance.

En el estudio que reseña Daily Mail explican que los investigadores realizaron análisis dentales para comparar la salud bucal de fumadores de cigarrillos, los vapeadores y personas que nunca han fumado. El qué nunca ha consumido estos productos es el único intacto.

Vayamos al caso de los que sí fuman tabaco, por un lado y cigarrillos electrónicos. Estos últimos tienen en su boca una comunidad microbiana que está enriquecida de bacterias. Las mismas están todas relacionadas a las enfermedades en las encías, que se presentan a través del crecimiento de masa o cuerpo en la base de los dientes.

Las bacterias entre vapear y fumar

El estudio separa en un top tres de mejor a peor el registro de la bacteria en la boca. En primer lugar, quienes no fuman tuvieron el más saludable, los que vapean están de segundos y el peor de todos es el de los fumadores tradicionales.

Pero un asterisco en los análisis encuentra que los que se encargan de vapear tenían mayor volumen de ligamentos y tejidos en las encías; incluso por encima de los viciosos al tabaquismo.

De igual forma, con este leve punto interno a revisar en la investigación, los responsables del estudio indican que estos riesgos no se comparan con los peligros de fumar cigarrillos.

“Siempre le complace ver a alguien vapear. Las diferencias entre esto y fumar son absolutamente grandes”, dijo Louise Ross, del Centro Nacional para Dejar de Fumar y Capacitación, según Daily Mail.

“Vapear es una forma realmente efectiva de tener algo más que puedes hacer si no vas a fumar. Dar una calada a un vaporizador puede ser un muy buen sustituto, porque no hay humo en él, no es dañino como lo sería un cigarrillo”, añadió Louise.

Conociendo el cigarrillo electrónico

Los responsables de la investigación señalan que analizan los efectos de vapear debido al incremento de usuarios registrados en la última década. Entonces, es una manera de conocer la acción y especificar sus consecuencias.

“Ahora estamos comenzando a comprender cómo los cigarrillos electrónicos y los productos químicos que contienen están cambiando el microbioma oral y alterando el equilibrio de las bacterias”, señaló Deepak Saxena, profesor de patobiología molecular en la Facultad de Odontología de la NYU

Por lo tanto, este inicio encuentra que al igual que ocurre con los cigarros “normales” hay inflamación, dolor y sangrado de las encías. La diferencia es que la de los de vapear están creando su propio perfil y hasta ahora encuentran que es menos dañino.

La recomendación que realizan los científicos, mientras estudian con mayor profundidad este fenómeno, es mantener intacta la higiene bucal. Dientes y encías constantemente aseados son el camino hacia la salud en la boca.