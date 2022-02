Es más probable que un amigo te haga un favor si se lo pides en persona en lugar de preguntarle por correo o videollamada, revela estudio

Es más fácil pedir un favor por teléfono que en persona, pero es más probable que un amigo te diga que sí si se lo pides cara a cara en lugar de preguntarle por correo o videollamada, así lo asegura un estudio de la Universidad de Ryerson en Toronto, Canadá.

Los investigadores publicaron este descubrimiento en la revisa Social Psychological and Personality Science, citado en el sitio web del Daily Mail, en el que sugieren que si deseamos que alguien nos haga un favor, lo mejor es pedirlo en persona,

Si bien puede ser tentador simplemente enviar un correo electrónico o un mensaje privado a un colega para pedir ayuda en el trabajo, es mucho más probable que las personas acepten ayudar cuando se les pregunta cara a cara que a través de un mail o de una aplicación de mensajería instantánea.

En su estudio, el grupo de expertos dirigidos por M. Mahdi Roghanizad expresaron: “Descubrimos que buscar ayuda en persona era muy superior a buscar ayuda a través de cualquier forma de canal de comunicación mediada, incluida la búsqueda de ayuda a través de canales de vídeo síncronos y presenciales”.

iPhone Es más probable que te digan 'no' al pedir un favor por teléfono. (Unsplash)

El experimento

En el estudio, los investigadores realizaron un experimento con 888 participantes para comprender los mejores canales de comunicación para pedir ayuda.

Los voluntarios tenían que pedir un favor a cinco amigos a través de una asignación aleatoria: cara a cara, videollamada, llamada de audio, mensaje de audio o mensaje de video.

El favor fue corregir media página de escritura y los participantes siguieron un guión preescrito para garantizar la coherencia. Antes de salir a pedir ayuda, también se pidió a los participantes que adivinaran cómo imaginaban que reaccionarían sus amigos.

Los resultados revelaron que cara a cara fue, con mucho, la forma más efectiva de pedir ayuda. A pesar de esto, los participantes no habían adivinado que pedir ayuda en persona tendría más éxito que hacerlo a través de un mensaje de video o una videollamada.

Los investigadores agregaron: “Hay situaciones en las que reunirse con un ayudante potencial es simplemente demasiado costoso o inconveniente y, por lo tanto, los solicitantes pueden optar por comunicarse con colegas y amigos a través de canales de mediación, independientemente de las ventajas de la comunicación cara a cara”.

“Nuestros estudios sugieren que, en estos casos, el uso de medios de comunicación más ricos, como los canales de video y audio, tiene beneficios”.

Si bien la investigación no analizó por qué es más efectivo pedir ayuda cara a cara, los investigadores sugieren que puede ser más incómodo decir no en persona que a través de otros canales: “‘Es menos incómodo rechazar a alguien cuando uno tiene el tiempo y el espacio para encontrar las palabras adecuadas para decir ‘no’ y cuando uno no tiene que decir ‘no’ en la cara de la otra persona”.