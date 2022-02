Una interesante noticia acaba de publicarse tras un estudio de efectividad de las vacunas AstraZeneca y Pfizer. Según el análisis, el combo ganador para protegerse más eficazmente del COVID es: dos dosis de AstraZeneca y una de Pfizer.

“Esto significa que las vacunas de ARNm, como Pfizer y las de adenovirus, que es la dinámica de AstraZeneca, tienen mejores respuestas inmunitarias. El estudio aclara que faltan datos sobre los efectos de las dosis de refuerzo entre tres meses y un año después de haber recibido dos inoculaciones previas” citó un informe de El Financiero.

Efectividad de dosis de refuerzo de vacuna contra Covid-19 (Unsplash)

Las conclusiones fueron mostradas en un documento publicado por The Lancet titulado: por Safety and immunogenicity of seven COVID-19 vaccines as a third dose (booster) following two doses of ChAdOx1 nCov-19 or BNT162b2 in the UK (COV-BOOST): a blinded, multicentre, randomised, controlled, phase 2 trial , publicado en The Lancet, compara la eficacia de vacunas de refuerzo como Pfizer y AstraZeneca.

Conoce cómo actúan las dosis de refuerzo de AstraZeneca y Pfizer

El estudio COV-BOOST fue explicado en detalle por los científicos para dejar constancia de estas primeras conclusiones. “Se analiza la reacción del sistema inmune al COVID de 2 mil 878 adultos con comorbilidades. Las dosis de refuerzo fueron aplicadas entre 10 y 12 semanas después de sus dos inoculaciones con mismo biológicos (Pfizer y AstraZeneca)”.

Según el trabajo, se indagaron las respuestas de las células T ante las proteínas ‘S’, que es la parte del coronavirus que entra en nuestras células. “Los resultados arrojaron que las personas que se vacunaron con un esquema inicial de AstraZeneca, para posteriormente aplicarse como refuerzo Pfizer, los niveles de anticuerpos se elevaron entre 2.52 y 30.79 veces”, precisaron.

Efectividad de dosis de refuerzo de vacuna contra Covid-19 (Unsplash)

Curiosamente, los vacunados con un esquema inicial con Pfizer y su refuerzo se cumplió con AstraZeneca y la respuesta inmunitaria fue de 4.23 y 9.99 veces más. Si bien los resultados claramente permiten deducir que el esquema ganador es el de dos dosis de AstraZeneca y una de Pfizer, se cree que faltan datos sobre los efectos de las dosis de refuerzo entre tres meses y un año.

Con ligeras diferencias en su eficacia

Por lo antes visto, las vacunas elaboradas para prevenir la gravedad por Covid19 o sus variantes poseen diferencias de base que se traducen en niveles de eficacia variables, aunque posean la autorización de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Efectividad de dosis de refuerzo de vacuna contra Covid-19 (Unsplash)

Actualización de criterios

El estudio COV-BOOST se había realizado en 2021 pero en ese momento no se había producido la irrupción de la variante ómicron. Esta nueva realidad obligó a los científicos a repetir sus pruebas para mirar nuevos resultados frente a la más virulenta de las derivaciones del Covid, detectada en Sudáfrica en noviembre.

Por ejemplo, un estudio a 259 trabajadores de la salud vacunados con Pfizer en Japón demostró que una dosis de refuerzo de esta misma marca eleva “significativamente” los anticuerpos neutralizantes contra la variante ómicron y también aquellos específicos contra la proteína S. Sin embargo, los británicos observaron que seguir un programa de vacunación “heterólogo” entre el esquema básico y el refuerzo de vacunación puede generar “mayor inmunidad que un programa homólogo”.

Te recomendamos en video