A lenda não morre! Embora Ozzy Osbourne tenha nos deixado, seu espírito roqueiro viverá para sempre nos videogames.

Desde ser um ícone do metal até tocar em estádios virtuais, Ozzy Osbourne transcendeu os palcos para conquistar nossas telas. Revisitamos a pegada gamer de uma estrela cuja lenda continuará ecoando em nossos videogames favoritos.

A notícia do falecimento de Ozzy Osbourne aos 76 anos chocou o planeta. Seu impacto na música é inegável, tendo co-fundado o Black Sabbath e construído uma carreira solo lendária que definiu o heavy metal.

No entanto, a figura de Ozzy vai além dos discos e dos concertos. Sua personalidade excêntrica, sua resiliência e sua capacidade de se tornar um ícone cultural o levaram a lugares inesperados, incluindo um punhado de videogames onde seu espírito roqueiro encontrou uma nova casa.

De “Príncipe das Trevas” a guia no gaming

Se houver um jogo onde Ozzy Osbourne brilhou com luz própria (ou melhor dizendo, com escuridão própria), esse é Brütal Legend (2009). Desenvolvido pela Double Fine Productions e com Jack Black como protagonista, este jogo de ação e estratégia é uma carta de amor ao heavy metal. E quem melhor para ser o guia dos jogadores do que o próprio Ozzy.

Num papel crucial, o artista emprestou sua voz ao Guardião do Metal, uma figura misteriosa e poderosa que guiava Eddie Riggs (personagem de Jack Black) em sua aventura através de um mundo forjado pela música metal. Sua participação foi uma bênção para os fãs e uma joia para o jogo.

Mas não foi sua única incursão. Em 2020, coincidindo com o lançamento de seu álbum “Ordinary Man”, Ozzy lançou seu próprio e peculiar Legend of Ozzy, um jogo arcade de 8 bits disponível online.

Neste título retrô, os jogadores controlavam um avatar do Ozzy com cabeça de morcego, desviando de monstros e coletando objetos. Uma divertida referência a um dos momentos mais infames (e roqueiros) de sua carreira.

A trilha sonora de nossas vidas gamer: De Guitar Hero a Madden NFL

A música de Ozzy Osbourne, tanto em sua carreira solo como com o Black Sabbath, é tão poderosa que tem sido uma escolha natural para as trilhas sonoras de inúmeros videogames. Os jogos de ritmo foram seu cenário digital mais frequente:

Guitar Hero e Rock Band (vários títulos): É quase impossível imaginar essas franquias sem os riffs icônicos do Ozzy. Músicas como “Crazy Train”, “Paranoid”, “Children of the Grave” e “Miracle Man” fizeram milhões de jogadores vibrarem, permitindo que se sintam como estrelas do rock por um momento. Em algumas versões do Guitar Hero: World Tour, até era possível jogar com o próprio Ozzy como personagem desbloqueável.

Madden NFL (várias edições): Talvez a aparição mais surpreendente para alguns, mas o poder de “Crazy Train” transcendeu gêneros e se tornou um hino motivacional para o futebol americano virtual. A música tem tocado nos menus e durante os jogos de várias edições da popular saga da NFL da EA Sports, injetando adrenalina nas partidas.

Como apontou um veterano desenvolvedor de jogos que colaborou com músicos: “A música do Ozzy tem uma energia brutal que se traduz perfeitamente para o gaming. Não é apenas a sua voz; é toda a atitude, a epopeia e a rebeldia que transmite. Era um ‘fit’ natural para muitos títulos que buscavam essa vibração.”

A partida de Ozzy Osbourne é uma perda imensa para o mundo da música, mas seu legado, como o de toda lenda, é imortal. Graças aos videogames, as novas gerações poderão continuar descobrindo sua voz e seu impacto, enquanto os fãs de sempre poderão reviver momentos épicos com o Príncipe das Trevas em suas telas. Sua música continuará ressoando, e seu espírito gamer continuará chutando traseiros no universo digital.

Os videojogos que o Príncipe das Trevas conquistou

1.- Brütal Legend (2009): Esta é, sem dúvida, a aparição mais proeminente de Ozzy em um videogame. Neste aclamado jogo de ação e estratégia com forte componente de heavy metal, Ozzy empresta sua voz ao personagem “Guardião do Metal”, uma figura mística que atua como mentor para o protagonista, Eddie Riggs (interpretado por Jack Black). Seu papel é fundamental e sua voz inconfundível adiciona uma camada extra de autenticidade à estética rock do jogo.

2.- Lenda de Ozzy (2020): Ozzy Osbourne lançou seu próprio videogame arcade de 8 bits online, coincidindo com seu álbum “Ordinary Man”. Neste jogo retrô, os jogadores controlavam um avatar de Ozzy com cabeça de morcego, que deveria evitar monstros e coletar gotas de sangue e moedas. Foi uma experiência curiosa e uma homenagem divertida à sua icônica “mordida” de morcego.

3.- Guitar Hero e Rock Band (vários títulos): Como era de esperar, a música de Ozzy e Black Sabbath tem sido um elemento fundamental nos populares jogos de ritmo. Músicas como “Crazy Train”, “Paranoid”, “Children of the Grave” e “Bark at the Moon” apareceram em títulos como:

Guitar Hero III: Legends of Rock (“Paranoid”)

Guitar Hero: World Tour (como personagem jogável em algumas versões e com várias músicas)

Guitar Hero: Warriors of Rock (“Crianças do Túmulo”)

Rock Band 3 (“Crazy Train”)

Rock Band 4 (“Homem Milagroso”)

4.- Madden NFL (vários títulos): Surpreendentemente, o Príncipe das Trevas também invadiu o campo de futebol americano. Sua icônica música “Crazy Train” foi incluída nas trilhas sonoras de várias edições do popular simulador da NFL da EA Sports, como Madden NFL 10, Madden NFL 12, Madden NFL 25, entre outros, tocando enquanto os jogadores se preparam para a ação.

5.- Homem de Ferro 2 (jogo para celular, 2010): Ozzy emprestou sua voz para o personagem Homem de Ferro na versão para celulares (J2ME) deste jogo, um fato curioso que une o ícone do metal com o super-herói da Marvel. E não podemos esquecer o quão importante é a música do Black Sabbath para o Homem de Ferro.

6.- Caça-níqueis de Vídeo do Ozzy Osbourne: Ele também inspirou caça-níqueis de cassino online, com o jogo “Caça-níqueis de Vídeo do Ozzy Osbourne” da NetEnt, que incorpora sua música e imagens na experiência de jogo.

