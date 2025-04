O diretor de Dragon Ball Daima revela tudo o que Akira Toriyama poderia ter escrito sobre o anime mais recente da franquia.

Faltam apenas dois meses para o final de Dragon Ball Daima. O anime emocionou milhões de fãs da franquia, ao longo de mais de 20 semanas, relembrando as antigas aventuras dos Guerreiros Z.

A série estreou em outubro de 2024, sete meses após a morte de Akira Toriyama. Portanto, algumas das situações que ocorreram, especialmente no final, foram questionadas pelos fãs mais ortodoxos de Dragon Ball.

As transformações de Vegeta em Super Saiyajin 3 e a inclusão do Super Saiyajin 4 no cânone fizeram com que muitos fãs duvidassem se essa parte foi adicionada por Akira Toriyama.

Dragon Ball Daima arrasa en los cines de Latinoamérica

É por isso que, em várias ocasiões, os executivos da franquia saíram para esclarecer que o anime começou a ser produzido depois que o Sensei terminou a parte criativa da história e dos personagens.

A declaração mais recente vem de Yoshitaka Yashima, diretor de Dragon Ball Daima, que reafirmou a informação de que toda essa obra é da autoria de Akira Toriyama.

“Toriyama-sensei escreveu a história ele mesmo... Ele já a tinha terminado desde o início, então nosso trabalho foi dar vida às suas ideias”, disse Yashima, segundo o MeriStation.

Dragon Ball Daima 2

Todos têm claro que Dragon Ball Daima foi escrita por Akira Toriyama, e embora muitos não gostem, o Super Saiyajin 4 agora faz parte do cânone da série. Resta saber como os que ficaram responsáveis por continuar as aventuras dos Guerreiros Z vão acomodá-lo.

Dragon Ball Daima capítulo 20. Captura de pantalla.

Não sabemos se haverá Dragon Ball Daima 2. O que podemos adiantar é que, se continuarem este anime, seria com a autoria de outro escritor da série.