Dragon Ball peruano não é o único live action que está bombando na internet: três filmes de fãs que são tesouros do YouTube.

As redes sociais foram revolucionadas com o lançamento de uma versão live action de Dragon Ball, feita por uma equipe de atores e cineastas do Peru. O filme se chama “A Lenda de Goku” e o trailer pode ser encontrado na conta do diretor do filme no TikTok, Dante Rubio.

O trailer deste filme, as cenas gravadas em locais do Peru, nos lembram a quantidade de tentativas de live action que brilham na Internet. O YouTube é um berço de tesouros de filmes de ação real que tentam recriar as melhores aventuras da obra-prima de Akira Toriyama.

Algumas são paródicas, outras são épicas, mas todas têm uma característica em comum: respeitam rigorosamente o cânone de Dragon Ball, contando a história exatamente como acontece no mangá ou no anime.

Vamos então dar um passeio pelos arquivos da hemeroteca do YouTube, para recordar aquelas histórias que surgiram numa época em que não havia nenhum manga ou anime oficial, pois Akira Toriyama estava completamente afastado de Dragon Ball.

Antigos live actions de Dragon Ball

Esta resenha tem uma regra estrita, na qual queremos destacar o trabalho não oficial. Portanto, não incluímos no cálculo Dragon Ball Evolution, um filme de 2009 dirigido por James Wong.

É hora de começar e queremos fazer isso com graça. Por isso escolhemos a paródia feita por Kander Stone em seu canal do YouTube. Os gênios por trás dessa obra resumem as sagas de Dragon Ball com clipes no melhor estilo de curtas-metragens.

Eles fazem piadas sobre as situações dramáticas de Dragon Ball e abordam com graça a aparição de cada vilão. Abaixo deixamos o início do arco dos saiyajins, mas você pode explorar todo o conteúdo que eles têm do mangá e anime.

Continuamos com as adaptações "low cost" feitas por fãs da série. É hora de mostrar um emocionante teaser de Dragon Ball, também do início da saga dos saiyajins, feito pelo pessoal da K & K Producciones.

Há 11 anos, eles fizeram esta peça audiovisual, esclarecendo que é sem fins lucrativos, pois seu objetivo é prestar uma homenagem a Dragon Ball como franquia.

Em sua prévia, que foi dublada para o espanhol com vozes muito semelhantes às da dublagem latino, mostraram Nappa, Vegeta, Piccolo, Gohan, Yamcha, Ten Shin Han, Chaoz e Goku.

Finalmente, como estamos na era da digitalização e automação, queremos dar espaço à inteligência artificial. Os mecanismos de aprendizado de máquina, por meio de um prompt executado por uma pessoa, conseguiram criar recreações surpreendentes do universo de Dragon Ball.

A publicação é do canal do YouTube CyberCasts HD. Destaca-se por ter atores e atrizes de Hollywood como Scarlett Johansson ou Samuel L. Jackson, em papéis como os de Androide Número 18 e Piccolo.

A cenografia, por ser feita pela IA, é realmente impressionante.