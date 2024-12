Spotify Wrapped 2024: O que ninguém te diz sobre o resumo musical do ano feito pelo serviço de streaming.

Ele se fez de rogado, mas finalmente foi liberado, o Spotify Wrapped de 2024 já está disponível. Neste relatório, vamos te contar como acessar o resumo musical do seu ano e revelar algo que ninguém, nem mesmo da plataforma te diz.

Para acessar o Spotify Wrapped, basta entrar no aplicativo no seu celular ou tablet; o resumo ainda não está disponível para a versão de desktop no PC.

Ao entrar, você verá esta tela que mostramos abaixo. Basta clicar em Wrapped 2024 para acessar informações específicas sobre o que você, como usuário, ouviu de 1 de janeiro a 30 de outubro (que é até onde a estatística vai).

Existem outros detalhes nos quais você pode clicar para conhecer a descrição mais específica por artistas, músicas ou podcasts. Além disso, você também pode verificar qual foi a tendência global de música ou até mesmo obter uma lista combinando seus cantores ou bandas favoritas.

O segredo escondido por trás do Spotify Wrapped

O resumo musical é feito por um computador e um serviço de machine learning, que carece de precisão. Apenas destaca a música que você mais ouviu, com base nas reproduções dentro do mesmo aplicativo, sem conhecer exatamente seus gostos.

Por exemplo, no meu caso, eu escuto música instrumental para trabalhar. Ajuda-me a ouvir sons (sem letra) relaxantes enquanto escrevo informações.

Então, no meu Spotify Wrapped, aparece como meu artista favorito essa música instrumental, que nem sei quem fez. Enquanto minha música favorita, aquela que realmente gosto, mal entrou no top 5 e, em alguns casos, nem apareceu.

Pode ser uma bobagem, mas é a realidade quando uma máquina faz tudo automaticamente. Ela perde precisão.