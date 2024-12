Analistas revelam a verdadeira razão pela qual a NASA não voltou à Lua com missões tripuladas desde 1972.

Os Estados Unidos gastaram bilhões de dólares nas décadas de sessenta e setenta para levar o homem à Lua. No entanto, a NASA não voltou ao satélite natural desde 1972. Por isso, é normal que muitos se perguntem por que a agência espacial não realizou missões semelhantes em 52 anos.

É verdade que há um projeto em andamento. Conhecemo-lo como Missão Artemis e em sua terceira fase levará astronautas à Lua. No entanto, é curioso que entre as décadas de 80, 90 e as duas décadas completas do novo milênio, não tenham sido registradas viagens similares.

Sabemos que não retrocedemos em tecnologia. Na verdade, a realidade é que avançamos de forma dantesca no desenvolvimento de foguetes espaciais capazes de completar uma viagem de ida e volta à Lua.

O tema da distância também não é um problema. Se existirem múltiplas naves viajando para Marte, para as luas de Júpiter ou Saturno, ir para a nossa própria Lua é muito mais simples.

El astronauta del Apolo 17 Gene Cernan, el último hombre en la luna, se ve aquí en la superficie lunar en diciembre de 1972. NASA

O que está acontecendo então? Analistas espaciais explicam a verdade sobre por que a NASA não voltou à Lua todos esses anos.

É um assunto de mosca, prata, massa, notas... Dinheiro

Levar pessoas em uma viagem lunar representa um gasto de vários milhões de dólares. Um relatório da NASA em 2005 estimou que são necessários cerca de 140 bilhões de dólares para completar uma missão até o satélite natural.

Antigamente havia dinheiro e agora não? A realidade é que não se trata de ter ou não ter, mas sim do interesse em gastá-lo. Nas décadas de 60 e 70, estávamos no meio de uma Guerra Fria com a União Soviética. Portanto, como os Estados Unidos queriam vencer em tudo, deram todo o dinheiro possível à NASA para ter sucesso na corrida espacial.

Agora, não é que eles não queiram vencer outras potências que têm programas espaciais, mas que não há o mesmo interesse de antes.

A missão Artemis continua em andamento, mas agora não há problemas em atrasar o progresso devido a questões de orçamento, uma vez que os diferentes governos têm priorizado investimentos em questões sociais e econômicas dos Estados Unidos.