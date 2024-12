A água é extraterrestre? Pelo menos em parte, segundo a NASA.

De acordo com uma nova análise da NASA baseada na missão Rosetta, os cometas podem ser os “entregadores” cósmicos responsáveis por trazer a água que hoje nos refresca no verão e nos hidrata quando estamos fazendo exercício. Incrível, não é?

ANÚNCIO

Você pode estar interessado: [A NASA anuncia que uma supernova será visível em nosso firmamento]

O que têm os cometas que nós não temos?

A missão Rosetta, da Agência Espacial Europeia (ESA), fez história em 2016 ao conseguir algo que parece saído de um filme de ficção científica: pousar em um cometa. Sim, isso aconteceu.

E não é qualquer cometa, mas sim o 67P/Churyumov-Gerasimenko, um verdadeiro bloco de gelo espacial que parece ter guardado segredos sobre a origem da água em nosso planeta.

Um dos experimentos mais interessantes foi analisar a proporção de hidrogênio regular e deutério (um tipo de hidrogênio mais pesado). Essa proporção é como uma "assinatura química" que pode revelar de onde a água se formou.

Se a assinatura da água de um cometa coincidir com a dos oceanos terrestres, poderíamos ter um suspeito principal no nosso caso da "Água Desaparecida do Espaço".

A primeira análise: fracasso ou mal-entendido?

Quando Rosetta fez suas medições iniciais, os cientistas ficaram animados... até verem os resultados. A água do cometa tinha uma proporção de deutério e hidrogênio muito maior do que a água na Terra, o que parecia romper qualquer conexão entre ambos. Imagine como pedir uma pizza de pepperoni e receber uma de abacaxi: a decepção foi grande.

ANÚNCIO

Mas uma equipe de pesquisa liderada por Kathleen E. Mandadt decidiu revisar os dados com mais cuidado. Acontece que o pó levantado durante a missão pode ter distorcido as medições, inflando os números dos isótopos pesados.

Com este ajuste, os resultados agora mostram que a assinatura química da água do cometa pode se parecer muito mais com a nossa.

Então a água veio em cometas? Ou temos mais teorias?

Aqui vem a parte divertida: ninguém tem certeza de onde veio a água da Terra. De acordo com a NASA, é improvável que ela estivesse aqui desde o início, pois o calor do Sol teria vaporizado qualquer molécula de água nos primeiros dias do planeta. Então, o que aconteceu?

Uma teoria diz que a água se formou a partir do vapor liberado por vulcões primitivos, que depois se condensou e choveu abundantemente.

Mas uma outra teoria, cada vez mais popular, sugere que asteroides e cometas gelados trouxeram água para a Terra há cerca de 4 bilhões de anos, durante uma espécie de "festival cósmico de bombardeios". Ou seja, esses pequenos corpos espaciais podem ter sido os heróis que transformaram nosso mundo no planeta azul.

Cometas, asteroides e muito por descobrir

Embora a reanálise da Rosetta nos aproxime um passo mais da verdade, ainda não podemos afirmar com certeza que a água da Terra veio do espaço. A NASA e outras agências espaciais continuam lançando missões para estudar cometas e asteroides, e cada vez que um robô pousa em um desses corpos celestes, descobrimos algo novo.

O que está claro é que estes blocos de gelo sujos não são apenas relíquias do passado, mas verdadeiros portadores de segredos cósmicos. Então, da próxima vez que beber um copo de água, pense na possibilidade de que cada gole contenha um pouco de história espacial. O que mais o universo nos trará? Esperamos que sejam mais respostas e menos surpresas!