Quem é o saiyajin mais forte? Dragon Ball Daima reacende o debate, mas a resposta ainda é clara.

O debate sobre quem é o saiyajin mais forte de todos acaba de ser reaberto, se é que alguma vez foi encerrado. Dragon Ball Daima, na voz do Supremo Kaiosama, deu o título a Goku e as redes sociais não hesitaram em explodir para discutir os argumentos pelos quais tal afirmação está correta ou incorreta.

O Kaioshin foi claro. Quando falava com Panzy sobre Goku, disse que ele era, sem rodeios, o guerreiro mais forte do Universo.

A lógica nos diz que, se aparecer em Dragon Ball Daima, série escrita por Akira Toriyama, então é verdade. No entanto, quem diz isso é um personagem e a percepção pode mudar de outro ponto de vista entre os membros dos Guerreiros Z.

No entanto, eles também não estão dizendo que o Kuririn é o guerreiro mais poderoso. Quem eles mencionam é um dos mais importantes de toda a série (se não o mais), então faz sentido que na série que celebra os 40 anos de Dragon Ball, ele receba o título que merece.

Goku é realmente o saiyajin mais forte?

Neste momento em que o Kaioshin diz que o Goku é o guerreiro mais forte do Universo, ele realmente o é. Acabou de derrotar o Majin Buu e recentemente voltou à vida, depois de o Antigo Supremo Kaiosama lhe ter concedido essa benesse.

O debate está em que esta é uma história que se passa antes na cronologia de Dragon Ball. Aqui ainda não ocorreram os eventos de Dragon Ball Super.

Goku Ultra Instinto

Então, ainda falta vermos o Ultra Instinto do Goku, o Ultra Ego do Vegeta e o Modo Besta do Gohan.

Dizer que Dragon Ball Daima afirma que Goku é o mais forte não está errado, mas também não é uma verdade completa, e não contradiz Akira Toriyama. Neste momento, Gohan treina meio que em segredo para aumentar seus poderes e superar seu pai.

Vegeta Ultra Ego Ilustración cortesía Dragon Ball Super.

Não há conclusões nesta resenha, já que o debate sobre quem é o guerreiro mais forte de Dragon Ball terá seu fim no dia em que as histórias do mangá ou anime terminarem.