A NASA oferece milhares de dólares para quem puder desenvolver um plano de resgate na Lua.

Já imaginaste resgatar um astronauta em perigo na Lua? Pois agora é a sua chance. A NASA lançou um concurso aberto que não só te convida a projetar um sistema de resgate lunar, mas também pode te fazer ganhar parte de um prêmio de 45.000 dólares.

O desafio, chamado “Segurança no Polo Sul: Projete o sistema de resgate lunar da NASA”, busca ideias para transportar um astronauta incapacitado em situações de emergência ao longo da superfície lunar, enfrentando terrenos acidentados e inclinações de até 20 graus. Ah, e tudo isso enquanto estiver usando um traje espacial digno de ficção científica. Fácil, né?

Qual é o desafio?

A missão Artemis III, programada para devolver os humanos à Lua após mais de cinco décadas, será a primeira a enfrentar as duras condições do Polo Sul lunar. Lá, as temperaturas são extremas, o terreno é complicado, e as chances de acidentes ou emergências médicas não podem ser descartadas.

Por isso, a NASA quer estar preparada para qualquer situação. O objetivo do concurso é projetar equipamentos e procedimentos que permitam a um astronauta transportar um colega incapacitado por até dois quilômetros nessas condições extremas.

O ambiente lunar implacável é um desafio crítico. Desde temperaturas extremas até o pó lunar abrasivo, qualquer projeto deve superar essas barreiras e se adaptar às características dos trajes espaciais e das atividades extraveiculares (EVA)", explica a NASA em um comunicado oficial.

O que deve incluir o design?

A agência espacial não busca apenas ideias criativas, mas soluções que realmente funcionem. Os designs devem levar em consideração:

Baixa gravidade e terreno irregular : Não basta que a tua ideia funcione na Terra, também deve sobreviver ao caos do ambiente lunar.

: Não basta que a tua ideia funcione na Terra, também deve sobreviver ao caos do ambiente lunar. Temperaturas extremas : Sim, estamos falando de mudanças bruscas de calor e frio.

: Sim, estamos falando de mudanças bruscas de calor e frio. Pó abrasivo lunar : Não subestime o poder das pequenas partículas que podem danificar equipamentos.

: Não subestime o poder das pequenas partículas que podem danificar equipamentos. Adaptabilidade e colapsabilidade : Melhor se o seu design for compacto, fácil de armazenar e multifuncional.

: Melhor se o seu design for compacto, fácil de armazenar e multifuncional. Uso prático do traje espacial: Lembre-se de que os astronautas estarão vestidos com seus trajes, então você não pode pedir a eles manobras acrobáticas.

Além disso, os participantes devem incluir diagramas, esboços e modelos CAD preliminares para visualizar suas ideias. Nada de rabiscos em guardanapos, certo?

Quem pode participar e até quando é o prazo?

O concurso está aberto a qualquer pessoa com mais de 18 anos, seja individualmente ou em equipe. Os participantes podem ser de qualquer país, mas as propostas devem ser apresentadas em inglês.

A data limite para enviar suas ideias é 23 de janeiro de 2025, e os vencedores serão anunciados em 27 de fevereiro do mesmo ano. O primeiro lugar receberá 20.000 dólares (aproximadamente 90 milhões de pesos), enquanto o restante do prêmio será dividido entre outros finalistas destacados.

Até agora, mais de 600 equipes já apresentaram suas propostas na plataforma HeroX, um espaço dedicado a resolver problemas por meio de colaborações abertas ao público. Portanto, se estiver pensando em participar, é melhor começar a trabalhar.

O que vem depois do concurso?

Uma vez que o prazo de inscrição se encerre, os especialistas da NASA irão revisar as propostas para escolher os vencedores. A agência também poderá colaborar com os melhores designers e instituições acadêmicas dos Estados Unidos para refinar as ideias e transformá-las em soluções viáveis para a missão Artemis III.

Então, se alguma vez sonhaste em fazer parte de uma missão espacial, esta é a tua oportunidade de tornar esse sonho realidade. Não precisas de ser um engenheiro de foguetes (embora certamente ajude), apenas criatividade, determinação e uma boa ideia que possa fazer a diferença na exploração lunar.

Então, você se anima a projetar o sistema de resgate lunar do futuro? Sua ideia poderia ser a que salva o dia na próxima grande missão da NASA!