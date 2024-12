Três milhões de dólares para quem conseguir eliminar o lixo espacial: NASA paga.

O universo é um dos maiores mistérios que afligem a humanidade e aquele relacionado à lua é um dos mais marcantes devido à missão Apollo. Além de esses eventos terem gravado seu lugar na história, também o fizeram no próprio espaço com os resíduos que causaram devido a uma grande quantidade de detritos. Em poucas palavras, com o passar do tempo, a superfície lunar se transformou em um depósito de lixo e a NASA, ciente disso, criou um concurso onde dará três milhões de dólares para quem conseguir remover o lixo espacial.

Três milhões em troca de resolver o mistério lunar.

Para resolver este problema, a divisão de prêmios, desafios e crowdsourcing da NASA lançou o desafio LunaRecycle Challenge, um concurso internacional com um prêmio de até 3 milhões de dólares que busca resolver o problema dos resíduos gerados por missões espaciais de longa duração, como será a que pretende levar a humanidade de volta à Lua.

Este desafio tem como principal objetivo a criação de sistemas de reciclagem que deem uma nova vida a todos os resíduos inorgânicos gerados ao longo das missões espaciais, de forma a gerar sustentabilidade nessas missões que duram meses, transformando assim resíduos, roupas e uma infinidade de produtos gerados em produtos reutilizáveis vindos do espaço.

Este concurso de bases abertas para todos, está centrado em três pilares chave que, por sua vez, são áreas nas quais pretende-se desenvolver tecnologias inovadoras, como a coleta de resíduos focada em métodos para adquirir lixo em ambientes de baixa gravidade, a transformação de materiais e um sistema que permita transformar resíduos em recursos úteis para os astronautas e, por último, o impacto mínimo, que busca garantir que essas tecnologias não afetem outras missões científicas.