Starlink para celular: Quais são as características que meu smartphone deve ter para se conectar à Internet via satélite?

Starlink Direct to Cell está revolucionando a indústria das conexões e dados. O serviço da empresa de Elon Musk lança no mercado um plano de Internet projetado especificamente para smartphones. Existem algumas letras miúdas no “contrato” para que esse novo modelo possa funcionar nos smartphones e vamos te contar todos os detalhes neste relatório.

ANÚNCIO

Leia mais sobre este tema: [Starlink: estes são os preços dos planos de internet via satélite diretamente do smartphone]

Este novo serviço de internet direta para celulares busca cobrir as conexões de redes em locais rurais ou remotos onde as antenas fixas não conseguem fornecer sinal.

Graças à tecnologia desenvolvida pelos engenheiros sob a direção de Elon Musk, começou-se a trabalhar em um plano que oferece Internet em todo o mundo, diretamente dos satélites da Starlink.

A SpaceX colocou os primeiros satélites do Starlink Direct to Cell em janeiro deste ano e ao longo de 2024 têm realizado os testes correspondentes. Embora já se soubesse que este serviço estava em desenvolvimento, esta semana tornou-se tendência nas redes sociais, pois a Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos autorizou a habilitação para a conectividade.

Starlink Direct to Cell

Tudo o que você precisa saber sobre o Starlink Direct to Cell

A primeira dúvida que surge para aqueles que estão interessados neste serviço Starlink é se o acesso direto ao celular requer uma antena especial, com a qual você estará viajando em seu carro, mochila ou em suas costas. E a realidade é que o grande benefício dessa modalidade é que o sinal de Internet vai diretamente do satélite para o seu smartphone.

Os satélites Starlink com capacidades Direct to Cell permitem acesso expandido a mensagens de texto, chamadas e navegação, independentemente de onde você esteja, seja em terra, lagos ou águas costeiras.

ANÚNCIO

Starlink Direct to Cell

O Direct to Cell também conectará dispositivos IoT com padrões LTE comuns. Se você está familiarizado com essas siglas, mas quer saber se seu celular possui essas especificações, fique tranquilo: todos os celulares funcionam com LTE desde 2009, então o serviço da Starlink é para qualquer smartphone.

A mesma empresa esclarece isso na descrição de seu serviço: "Não são necessárias alterações no hardware, firmware ou aplicativos especiais, o que proporciona acesso tranquilo a texto, voz e dados".

Leia mais sobre Starlink: [Starlink chega ao seu smartphone: Agora você pode usar a internet via satélite de Elon Musk no seu telefone]