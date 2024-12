Starlink direto para o celular: Como usar a internet via satélite de Elon Musk?

Starlink lançou recentemente seu serviço de Internet via satélite direto para celular e isso certamente gerou muitas dúvidas a respeito. Como funciona? Posso acessar do meu smartphone? Já é possível contratar? Meu celular precisa ter alguma característica especial para se conectar ao satélite? Essa e outras perguntas têm inundado a internet com dúvidas deixadas pela nova conexão dos satélites de Elon Musk.

ANÚNCIO

Leia também: [Starlink: estes são os preços dos planos de Internet via satélite diretamente do smartphone]

Mas se você tinha dúvidas, vamos esclarecê-las uma a uma, com um passo a passo. Como usar a Internet via satélite de Elon Musk? Aqui vamos te mostrar tudo o que você precisa saber sobre este novo serviço da Starlink.

Internet via satélite: O que é o Starlink Direct to Cell?

Primeiramente, vamos te contar o que é o Starlink: uma rede de satélites que conta com uma constelação de mais de 5.000 satélites em poucos anos, fornecendo a melhor internet para mais de 2,3 milhões de clientes ao redor do mundo.

Agora, traz um serviço que permite acessar a internet diretamente do seu celular (Direct to Cell, significa diretamente para o celular em inglês). Para acessar seus serviços anteriores, é necessário possuir uma antena própria da Starlink. No entanto, para contratá-lo não será direto: eles estão fazendo parcerias com empresas de telefonia.

Recomendamos: [Starlink chega ao seu smartphone: agora você pode usar a internet via satélite de Elon Musk no seu telefone]

Como funciona o Starlink Direct to Cell?

Adicione novos satélites à sua rede. Os satélites Starlink com capacidades Direct to Cell permitem acesso ubíquo a mensagens de texto, chamadas e navegação onde quer que esteja em terra, lagos ou águas costeiras. Direct to Cell também conectará dispositivos IoT com padrões LTE comuns.

ANÚNCIO

Os satélites Starlink com capacidade Direct to Cell têm um modem eNodeB avançado a bordo que atua como uma torre de celular no espaço, permitindo uma integração de rede semelhante à de um parceiro de roaming padrão.

Eu preciso de um smartphone especial para usar esta internet via satélite?

Não. O Direct to Cell funciona com telefones LTE existentes onde quer que você possa ver o céu. Não são necessárias alterações no hardware, firmware ou aplicativos especiais, proporcionando acesso perfeito a mensagens de texto, voz e dados. Apenas é necessário ter acesso a 4G e 5G.

Starlink

Passo a passo

Então, como acessar:

Ter um smartphone com acesso a 4G ou 5G

Que o serviço esteja disponível em alguma empresa de telefonia em parceria com a Starlink em seu país (várias serão adicionadas em 2025, por enquanto apenas a T-Mobile está autorizada nos EUA, espera-se que em breve lancem seus planos)

Contratar o serviço (ainda não se fala de preços, mas os outros planos residenciais da Starlink custam cerca de 100 USD, dependendo do país)

Até agora, sabe-se que a conexão será simples: uma vez contratado o serviço, seu smartphone reconhecerá a rede automaticamente e se conectará. A grande vantagem? Você dirá adeus às "zonas sem sinal" em todo o mundo.

Como posso contratar o serviço Starlink para smartphones?

A Comissão Federal de Comunicações (FCC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos autorizou no final de novembro a colaboração entre uma empresa de satélites, SpaceX, e um operador móvel, T-Mobile, para possibilitar a conectividade direta para celulares.

Nesta terça-feira, 26 de novembro, a FCC emitiu a ordem que autoriza a SpaceX a fornecer cobertura complementar do espaço dentro dos Estados Unidos e operar em certas faixas de frequência com o objetivo de realizar operações diretas para telefones celulares fora dos EUA, utilizando os satélites da Starlink.

Além disso, a agência aprovou que a empresa de satélites realize operações nas faixas de 1.910 a 1.915 MHz (terra-espaço) e 1.990 a 1.995 MHz (espaço-terra), de acordo com o acordo que tem com a rede da T-Mobile.

T Mobile

Ainda não é possível acessar o serviço, embora os testes já tenham sido realizados com sucesso. O primeiro acordo entre Starlink e T-Mobile data de 2022, e naquela época, ficou acordado que os serviços de mensagens de texto, internet móvel e chamadas de voz estariam disponíveis entre 2024 e 2025. Portanto, o próximo ano será crucial nesta indústria.

O que falta? Que a T-Mobile lance os planos. E para os outros? Que as agências ou autoridades competentes do seu país autorizem o seu uso. Enquanto isso, teremos que ver quais empresas (e de quais países) querem aderir a essa nova tecnologia.