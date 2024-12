O Telescópio Webb captura uma imagem de uma galáxia que mede 25 mil anos-luz e está a mais de 30 milhões de anos-luz de distância.

A nitidez a longas distâncias é uma das melhores características do Telescópio Espacial James Webb. A NASA publica um relatório contendo imagens capturadas por este maravilhoso observatório, de uma galáxia que está a 30 milhões de anos-luz de distância.

ANÚNCIO

Leia mais sobre o assunto: [A NASA leva 88 anos para resolver o mistério de uma estrela que ficou cem vezes mais brilhante da noite para o dia]

Trata-se da chamada Galáxia do Sombrero, conhecida cientificamente como Messier 104 ou simplesmente M104. Esta região estelar, três vezes menor que a Via Láctea, mede 25 mil anos-luz e já havia sido fotografada pelo Telescópio Espacial Hubble.

Mas desta vez, os avançados lentes do Webb capturaram informações que não tinham sido detectadas pelos observatórios anteriores.

A NASA informa que uma das novidades desta imagem é que o núcleo brilhante característico visto nas imagens de luz visível na realidade não brilha, mas revela um disco interno liso.

Além disso, a nitidez da resolução das ferramentas do James Webb destaca os detalhes do anel externo da galáxia, fornecendo informações sobre como o pó está distribuído, um componente extremamente essencial dos objetos astronômicos do Universo.

Galaxia del Sombrero ESA

A ciência na imagem da Galáxia do Sombrero

Além disso, eles informam que o anel exterior da galáxia, que parecia liso como um cobertor nas imagens de outros telescópios, mostra aglomerados intrincados no infravermelho pela primeira vez.

ANÚNCIO

Sobre este caso em particular, os cientistas dizem que a natureza granulada do pó, onde são detectadas moléculas contendo carbono chamadas hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, pode indicar a presença de regiões de formação de estrelas jovens.

No M104, existem cerca de 2.000 aglomerados globulares, que estão combinados com centenas de milhares de estrelas antigas que são mantidas unidas pela gravidade.

A Galáxia Sombrero foi descoberta em 1781 pelo astrônomo francês Pierre Méchain, que colaborou com o renomado astrônomo Charles Messier. Desde então, a Galáxia Sombrero tem sido objeto de admiração e estudo, e sua característica forma a torna inconfundível.