Instalar Internet via satélite: O que eu preciso, as diferenças e mais

A Internet via satélite evoluiu significativamente nos últimos anos, tornando-se uma opção competitiva e confiável para ter conexão em áreas rurais, remotas ou simplesmente em locais onde a infraestrutura de fibra óptica não é viável. Starlink é um dos serviços mais conhecidos, mas não é o único. Como funcionam esses serviços?

ANÚNCIO

Leia mais sobre o assunto: [Starlink poderia atingir velocidades de download dez vezes maiores e melhorar a latência. Como eles farão isso?]

Este tipo de conexão utiliza satélites em órbita para fornecer cobertura praticamente em qualquer lugar, permitindo que pessoas e organizações operem sem limitações geográficas. No entanto, todos os serviços utilizam a mesma tecnologia? O que os diferencia?

A altura dos satélites

"Um dos aspectos que mais diferencia um serviço do outro é a distância entre o satélite que emite os dados e a Terra. Esta variável se reflete diretamente na cobertura, latência e velocidade que os serviços oferecem", explica Joel Bendersky, Diretor Executivo e fundador da Netline.

Internet satelital

Sobre o que o especialista explica, é importante destacar que existem três níveis de distâncias neste aspecto: Internet via satélite LEO (Órbita Baixa), Internet via satélite MEO (Órbita Média) e Internet via satélite GEO (Órbita Geossíncrona). Atualmente, os serviços de internet utilizam LEO, para que são usados os restantes?

Internet via satélite LEO (Órbita Baixa)

Os satélites de órbita baixa (LEO) operam a distâncias entre 500 e 2.000 quilômetros da Terra, sendo os satélites mais próximos do planeta. Graças à sua proximidade, oferecem baixa latência, e a crescente constelação de satélites permite cobrir grandes áreas globalmente.

"É uma opção ideal para empresas que necessitam de alta velocidade e baixa latência em locais remotos. Os serviços LEO são uma escolha destacada para organizações que dependem de conectividade em tempo real, como empresas de comunicação, empresas de tecnologia com escritórios distribuídos e centros de pesquisa", explica Bendersky.

ANÚNCIO

Internet via satélite MEO (Órbita Média)

Os satélites em órbita média (MEO) estão localizados entre 5.000 e 12.000 quilômetros da Terra, o que lhes permite reduzir a latência em comparação com os satélites GEO e oferecer um bom equilíbrio entre alcance e desempenho. Suas características são ideais para organizações que necessitam de um equilíbrio entre cobertura e baixa latência.

Os satélites MEO são comuns em setores industriais que operam em localizações semi-remotas, como portos, instalações agrícolas avançadas ou centros logísticos. Este sinal é utilizado para GPS.

Internet via Satélite GEO (Órbita Geossíncrona)

Os satélites em órbita geossíncrona (GEO, do inglês Geostationary Earth Orbit) estão posicionados a aproximadamente 36.000 quilômetros da Terra e permanecem "fixos" em um ponto sobre o planeta, o que permite uma cobertura ampla e constante sobre áreas específicas.

São ideais para empresas que precisam de uma conexão robusta em locais onde a infraestrutura terrestre não chega. É particularmente útil para atividades que não exigem uma latência extremamente baixa. Existem serviços de televisão via satélite que utilizam esse tipo de conexão.

Mais dados

A escolha entre esses tipos de Internet via satélite depende de fatores como a localização geográfica da empresa, a importância da latência em suas operações e o orçamento. Para aqueles que precisam de comunicação em tempo real e alta velocidade, conectam-se via satélites LEO. Nesse contexto, a Netline oferece seu serviço NetSat, um serviço baseado em satélites LEO que garante alta velocidade e baixa latência, ideal para as demandas empresariais modernas. E também a Starlink, que atualmente possui mais de 5.500 satélites em órbita, com planos para até 12.000 e mais.

Por outro lado, a DirectTV e a Viasat, ambas usam satélites GEO, podem cobrir todo o panorama norte-americano com um único satélite. Você sabia dessas informações?

O que eu preciso?

Para os serviços de televisão, geralmente instalam uma antena fixa em casa. Para os serviços de internet via satélite, a grande vantagem é que a antena costuma ser móvel, então você pode levar sua internet consigo.

Você precisará do kit do seu provedor de serviços, seguir o guia passo a passo para a instalação e provavelmente um aplicativo em seu smartphone que o guiará para encontrar o sinal.