Dragon Ball Daima revela quem foi o verdadeiro criador de Majin Buu: Não é uma obra de Bibidi ou Babidi

Majin Buu tem sido uma das criações maléficas mais surpreendentes já vistas no mangá e anime. Ele apareceu no último arco de Dragon Ball Z, em uma história que está muito relacionada ao Dragon Ball Daima, nova série da franquia.

Desde sua estreia, todos pensamos que Majin Buu havia sido uma criação do mago Bibidi; pelo menos foi o que disse o próprio Babidi, seu filho, quando apareceu com Dábura na saga final de Dragon Ball Z.

No entanto, o Dragon Ball Daima tem sido palco de muitas mudanças feitas por Akira Toriyama, no cânone de sua própria franquia. O episódio mais recente do anime, publicado na Crunchyroll, revela que a Dra. Arinsu está atualmente criando um novo Majin Buu.

A malvada irmã do Supremo Kiosama ou Kaioshin, que agora sabemos que se chama Nahare, estava presente incógnita na batalha entre Buu e Vegeta. Então, quando o príncipe dos saiyajins se autodestruir e explodir o vilão, Arinsu obteve um pedacinho do personagem antes que ele se restaurasse.

A verdadeira criadora de Majin Buu

A Dra. Arinsu levou tudo o que era necessário para uma feiticeira que trabalha no Reino Demoníaco, para que ela crie uma nova versão de Majin Buu, incluindo um pedacinho do original para dar o toque certo ao vilão que está se formando.

Marba - Dragon Ball Daima

Esta maga chama-se Marba e enquanto está trabalhando, a Dra. Arinsu revela que ela foi a criadora de Majin Buu. Ela o fez a pedido de Bibidi, já que o mago não tinha os poderes para tal criação.

Marba, apesar de trabajar com as forças sombrias do Reino Demoníaco, não está orgulhosa de sua criação e disse que não considera um feito ter sido responsável pela existência de Majin Buu.

O que chama a atenção é que ambos estão criando um personagem poderosamente similar, para que Goku e Vegeta se enfrentem novamente a uma ameaça brutal dentro do Reino Demoníaco.