A Microsoft garantiu que a inteligência artificial do Copilot poderá "te ver" e conversar contigo.

Microsoft começou a lançar sua nova atualização do Windows 11, e com ela chegam inovações para Copilot, seu assistente de inteligência artificial (IA). Entre as novas funções que serão apresentadas nos próximos meses, destacam-se Copilot Voice, Copilot Vision e Copilot Daily, entre outras, que prometem melhorar a experiência dos usuários.

Novidades no Copilot: O que há de novo?

As novas funcionalidades do Copilot parecem compartilhar semelhanças com o ChatGPT multimodal (GPT-4) da OpenAI, lançado anteriormente. Com o ChatGPT, os usuários podem interagir com a IA por voz e obter respostas visuais, o que representa um avanço em direção a um uso mais natural da tecnologia. No entanto, Microsoft introduz algumas diferenças importantes em sua versão do Copilot, e nem todas as funcionalidades estarão disponíveis imediatamente.

Voz del Copiloto: A Função Estrela

A adição mais significativa parece ser Copilot Voice, que permite aos usuários interagir verbalmente com o assistente de IA. Essa funcionalidade, apresentada em uma demonstração em smartphones, mostrou como os usuários podem receber recomendações, mesmo em situações cotidianas como fazer compras. A função responde de forma conversacional, fazendo perguntas adicionais para aprimorar as sugestões.

Copilot Daily: Resumos Personalizados para Começar o Dia

O Copilot Daily é mais uma ferramenta destinada a facilitar a vida dos usuários. A Microsoft pretende que o Copilot se torne seu assistente pessoal, oferecendo um resumo diário de notícias e tópicos relevantes aos seus interesses, algo semelhante ao que o Cortana oferecia alguns anos atrás. No entanto, esta nova versão foca mais em um resumo geral do dia, com notícias de diferentes fontes como a Reuters e a Axel Springer.

Copilot Vision: Mais do mesmo ou uma Função Revolucionária?

A Visão de Copiloto é a funcionalidade que gera mais expectativa, embora também tenha sido objeto de comparações com o Recall, uma função de busca controversa da Microsoft. Ao contrário de outras IAs multimodais como o Projeto Astra do Google, a Visão de Copiloto funciona interpretando o que já está visível na tela. Em uma demonstração, essa função foi capaz de analisar páginas da web e fornecer informações adicionais com base no conteúdo, como sugestões de receitas ou resumos de sites da web.

No entanto, a Microsoft indicou que o Copilot Vision será uma função opcional e só poderá interagir com sites selecionados para proteger a privacidade dos usuários. Além disso, a empresa promete que os dados coletados pelo Copilot Vision não serão armazenados e serão descartados imediatamente.

Novas Funcionalidades Exclusivas para Usuários do Copilot Plus

A Microsoft também lançou novas funcionalidades exclusivas para os assinantes do Copilot Plus, uma versão premium que inclui recursos como Think Deeper e acesso antecipado ao Copilot Labs, onde os usuários podem testar inovações como o Copilot Vision antes do lançamento oficial.

Pensar mais profundamente: Esta função destaca-se pela sua capacidade de refletir e raciocinar de forma mais complexa, ideal para resolver problemas matemáticos ou tomar decisões complicadas.

Recursos Gratuitos do Copilot Disponíveis Hoje

Enquanto algumas funções do Copilot serão restritas a assinantes, outras estarão disponíveis gratuitamente para todos os usuários do Windows 11. Entre elas estão:

Voz do Copiloto : Disponível nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e outras regiões.

: Disponível nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e outras regiões. Copilot Diário : Uma ferramenta gratuita que fornece resumos de notícias diárias.

: Uma ferramenta gratuita que fornece resumos de notícias diárias. Copiloto para Microsoft Edge: Permite interagir com o assistente no navegador da web, dando-lhe comandos como "@copiloto" na barra de endereços.

A Microsoft continua a melhorar sua IA Copilot, com o objetivo de manter-se competitivo em relação a concorrentes como Google, OpenAI e Meta. A introdução do Copilot Voice e outras ferramentas busca tornar a interação com a tecnologia mais natural e eficiente. No entanto, algumas funções como o Copilot Vision ainda estão em desenvolvimento e serão implementadas gradualmente.