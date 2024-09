Ténis: ghostbusters e PUMA terão uma grande colaboração

Numa colaboração que você não sabia que queria, mas com certeza agora deseja, os Caça-Fantasmas e a PUMA se unirão por um momento para lançar alguns tênis assustadores. O aguardado trabalho entre as duas marcas está prestes a ser lançado em 1 de outubro e promete uma coleção que deixará tanto os fãs do terror quanto da moda felizes.

Do filme para os seus sapatos

Esta coleção contará com dois designs de tênis XL da Puma, feitos para os amantes de calçados largos. O primeiro deles, inspirado no pegajoso fantasma Slimer, terá uma cor verde slime chamativa que nos transportará diretamente para as entranhas do Edifício Sedgewick. Como um detalhe divertido, sob a sola transparente é possível ver o desenho de um cachorro-quente, uma clara referência ao apetite insaciável do personagem.

Por outro lado, o segundo modelo prestará homenagem ao icônico Homem Marshmallow, com uma combinação de branco e azul que lembra este vilão assustador. Os tênis, feitos de camurça, foram tingidos completamente de branco e possuem sobreposições azuis, enquanto o toque vermelho do lenço aparece no rótulo lateral e nas linguetas. Sob a sola transparente, é possível ver o desenho deste ser sobrenatural.

Ambos modelos partilham características comuns. São feitos de camurça de alta qualidade e apresentam detalhes como o logotipo dos Caça-Fantasmas e o nome da Puma. As linguetas têm um efeito áspero que adiciona um toque de originalidade.

Espera-se que os tênis estejam disponíveis no site da Puma e em lojas selecionadas a partir de 1º de outubro. O preço estimado gira em torno de 100 dólares, tornando-os um objeto de desejo para colecionadores e fãs de ambas as marcas.