Estes são 10 mistérios não resolvidos dos filmes de Dragon Ball Z

Dragon Ball está cheio de mistérios e coisas não resolvidas em todas as suas séries. Mas, além do fato de que, canonicamente falando, pertencem a outro universo, os filmes da franquia também têm situações estranhas. É por isso que o youtuber Zenkai Z selecionou 10 mistérios dos títulos de Dragon Ball Z na tela grande que, até hoje, nos deixam sem explicação.

1. Por que os Tsurfurujin eram tão diferentes?

Os Tsufurujin são uma raça que foi exterminada pelos Saiyajin, que tomaram o controle de seu planeta e o renomearam para Avellita em homenagem ao rei Vegeta. O problema é que temos três versões diferentes sobre essa raça, e nenhuma coincide completamente. Na primeira versão, contada por Kaiosama, os Tsufurujin conviviam com os Saiyajin desde o início dos tempos, mas eram muito menores.

Na OVA O Plano para Erradicar os Saiyajins, é dito que os Tsurufuruyin acolheram os Saiyajins, que depois os traíram. Finalmente, em Dragon Ball GT, Baby conta que os Saiyajins vieram do espaço para invadir o planeta.

Todas essas versões diferem, mas concordam com a extinção dos Tsurfuruyin pelas mãos dos Saiyajin. Apesar dessa história não ser canônica no mangá, nos deixa com uma pergunta sem resposta: qual é a verdadeira história dessa raça e sua conexão com os Saiyajin?

2. Por que alguns vilões foram revividos como guerreiros fantasmas?

Na OVA secreta O Plano para Erradicar os Saiyajins, vemos vilões como Freezer, Cooler, Tarles e Slug reviverem como guerreiros fantasmas que podem se regenerar. No entanto, o mistério é por que foram eles que voltaram e não outros vilões dos filmes. Aparentemente, apenas aqueles considerados "naturais" e que tinham muito poder foram revividos por Raichi.

Vilões como Garlic Jr. estavam presos na Zona da Morte, e outros, como o Dr. Willow, eram robôs que não podiam ser revividos em sua forma mais poderosa.

3. Por que o Garlic Jr. aparece no anime?

O arco de Garlic Jr. no anime gera muitas contradições. O primeiro filme de Dragon Ball Z com esse vilão ocorre antes da chegada de Raditz, mas o filme apresenta inconsistências.

Por exemplo, Krillin já conhece o Gohan, quando na verdade o conheceu logo antes da chegada de Raditz. Além disso, Gohan tem a esfera de quatro estrelas em seu chapéu, o que não faz sentido, pois as esferas já tinham sido usadas por Garlic Jr.. Este arco simplesmente não se encaixa na linha do tempo.

4. Por que Tarles se parece a Goku?

Tarles, o primeiro Goku maligno dos anos 90, tem sido um vilão interessante, mas a sua semelhança com Goku nunca foi explicada. O próprio criador de Dragon Ball mencionou que muitos Saiyajin de classe baixa tendem a se parecer entre si, mas isso não satisfez os fãs. Existem teorias que sugerem que Tarles poderia ser um parente perdido de Goku, mas isso nunca foi confirmado.

5. Por que Slug não derrubou Freeza?

No filme Dragon Ball Z: Lord Slug, é estabelecido que Slug, o Super Namekiano, é mais forte que Freezer, então, por que ele nunca tentou derrubá-lo? Poderia-se pensar que Slug, sendo velho, precisava se rejuvenescer, mas isso não explica por que ele não tentou assumir o controle do universo quando era mais jovem e forte.

6. Por que os subordinados de Cooler são tão poderosos?

O esquadrão de elite de Cooler é extremamente forte, superando até mesmo as Forças Especiais Ginyu em poder. No entanto, isso não faz sentido dentro do cânone, pois se supunha que Ginyu era o segundo ser mais poderoso do universo depois de Freeza. Este é mais um mistério que simplesmente não se encaixa na narrativa estabelecida.

7. Por que Cooler não voltou para seu pai?

No filme Cooler, ele busca vingança por seu irmão Freezer, mas nunca menciona seu pai, o Rei Cold, que também foi assassinado. É curioso que Cooler ignore completamente esse fato, quando teoricamente também deveria querer vingar seu pai.

8. Por que a Estrela Big Gete estava tão longe?

Em "O Retorno de Cooler", depois de Cooler sobreviver aos abrasadores graus do sol, a estrela Big Gete o encontra e se funde com ele. No entanto, em vez de atacar a Terra, Cooler decide ir até o planeta Namek , onde convenientemente estavam Goku e os Guerreiros Z. Por que Cooler não atacou a Terra, que estava mais próxima?

9. Onde estão os outros androides?

No filme Dragon Ball Z: Os Guerreiros de Prata, é mencionado que eles já haviam lutado contra vários androides do Dr. Gero. No entanto, o filme não esclarece o que aconteceu com os outros androides, nem por que o Goku ainda está vivo se ele supostamente já havia morrido antes dos eventos desta história.

10. Por que Broly odeia tanto o Goku?

O ódio de Broly por Goku é justificado no filme porque Goku chorava muito quando eram bebês. Mas, como é possível que Broly se lembre de algo que aconteceu quando era um recém-nascido? Isso parece ser apenas uma conveniência de roteiro que nunca foi explicada de forma satisfatória.

Confira o vídeo aqui: