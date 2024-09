Dragon Ball Daima: esta é a arte oficial de Goku e Vegeta no novo anime da Toei Animation

Dragon Ball Daima irá estrear em exatamente 13 dias. Na próxima sexta-feira, 11 de outubro, teremos o retorno de um anime da franquia, seis anos após o final do Torneio do Poder de Dragon Ball Super.

Portanto, a partir das plataformas oficiais de Dragon Ball, são liberadas imagens oficiais do que será a arte dos personagens da série, da qual sabe-se que terá 20 episódios e que a história foi escrita na íntegra por Akira Toriyama, meses antes de sua morte.

Tudo está pronto para a estreia e a expectativa está alta entre os fãs de Dragon Ball, que já querem saber tudo sobre essas novas aventuras protagonizadas pelos Guerreros Z.

A página oficial de Dragon Ball publicou quatro imagens de dois dos personagens principais de Dragon Ball Daima, em suas diferentes formas. Lembremos que neste anime todos os personagens se transformam em pequenos, provavelmente por algum feitiço do qual ainda não temos conhecimento.

Neste sentido, a página oficial lançou imagens de Goku e Vegeta em seus estados originais (grandes) e no estado enfeitiçado, com tamanhos diminutos.

Na parte de cima, eles estão de pé, como se estivessem posando para uma foto, e na parte de baixo, eles estão em ação de luta.

Dragon Ball Daima Goku e Vegeta

Onde veremos Dragon Ball Daima?

Brasil, México, Colômbia, Argentina e todos os países da América Latina poderão assistir Dragon Ball Daima no Crunchyroll. A mesma plataforma anunciou em um comunicado que terá o primeiro episódio, com a ressalva de que será legendado. Ainda não se sabe muito sobre a dublagem em espanhol latino.

"A próxima série original de anime baseada em uma nova história e personagens de Dragon Ball, criada por Akira Toriyama, chamada Dragon Ball Daima, estará disponível para streaming com legendas no Crunchyroll a partir de 11 de outubro na América Latina, com novos episódios sendo lançados semanalmente, que serão transmitidos simultaneamente com o Japão", disse o comunicado do Crunchyroll.

Estreia às sextas-feiras

Foi confirmado que os episódios de estreia, que começam em 11 de outubro, serão todas as sextas-feiras, ao contrário de Super, que como vocês devem se lembrar, era aos sábados.

Com este dado esclarecido, resta apenas confirmar se irão fazer uma pausa no Natal e Ano Novo ou se trabalharão sem interrupção. Na ausência deste detalhe, abramos o calendário e marquemos todas as sextas-feiras a partir de 11 de outubro.

Em particular, serão 20 episódios. Todos terão duração de 30 minutos na televisão nacional do Japão