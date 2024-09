‘Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba’ é assim que Inosuke ficaria interpretado por um ator real

Tanjiro e Nezuko Kamado são, sem dúvida, o foco principal de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba. No entanto, a história deste mangá e anime não pode ser contada ignorando o nome de Inosuke.

Este brutal caçador de demônios e espadachim especialista consegue mostrar que tem um poder profundo dentro de si e está sempre buscando aprimorar suas habilidades, dentro das histórias de Koyoharu Gotouge.

O Demon Slayer terminou a quarta temporada em 2024. Os fãs da série estão em modo zen aguardando novidades da quinta temporada, que se sabe que chegará por meio de três filmes nos cinemas, provavelmente no final de 2025 ou no início de 2023.

Enquanto aguardamos por novidades, continuamos empolgados com Demon Slayer e nos perguntamos se existe a possibilidade de um dia ser produzida uma adaptação live action desta série.

Sabemos que é difícil, mas não podemos deixar de nos perguntar se é possível. Principalmente quando vemos essas representações brutais feitas pela inteligência artificial do que seria uma versão real de Inosuke.

Inosuke em uma ação ao vivo

Os especialistas da conta do Instagram da MidJourney realizaram esta versão live action do caçador de demônios. Eles respeitaram todos os detalhes do personagem, como sua cabeça de porco, a espada afiada e o corpo digno de um guerreiro que treina diariamente para enfrentar demônios com poderes sobrenaturais.

Momentos épicos de Inosuke em Demon Slayer