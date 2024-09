As Nike Dunk High “Wu-Tang” não te transformam em um rapper, mas te dão o visual

Quando falamos sobre a história no mundo do Hip-Hop nos Estados Unidos, é necessário mencionar a influência do Wu-Tang Clan. Os rappers RZA, GZA, Ol’ Dirty Bastard, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God e Masta Killa formaram este grupo no início dos anos 90, deixando uma marca indelével na indústria da música, uma vez que tiveram uma impressionante transcendência internacional.

Tanto que em 1999, fizeram uma colaboração brutal de tênis com a famosa marca esportiva Nike. Essa mesma parceria, que não é musical, mas combina os estilos de ambas, foi representada nesses tênis, que 25 anos depois estão de volta para animar os fãs de Hip-Hop.

Como pode ser visto nas imagens que compartilhamos abaixo, no exterior destes tênis não há nem um único vestígio de tecido ou camurça. É todo couro de borracha, combinando as cores preto e amarelo, com um leve toque de branco e o símbolo da lendária agrupação.

A primeira versão, a de 1999, teve apenas 36 exemplares, devido à sua estreita relação com o álbum de estreia, Enter the Wu-Tang (36 Chambers).

Assim são os Nike Dunk High "Wu-Tang"

É simples: os Nike Dunk High "Wu-Tang" emulam o estilo vintage dos tênis de cano alto usados pelos seguidores da cultura Hip-Hop nos Estados Unidos. O fato de serem todos de couro, um material resistente, torna-os ainda mais icônicos.

