Afirmaram que Dragon Ball é um dos animes mais traumatizantes da história

Os anos noventa são identificados como uma das épocas douradas que o anime já viveu. Além da qualidade das séries que surgiram naquela época, diz-se que foi o seu ponto máximo, pois naquele tempo alcançou a globalização com histórias como as de Os Cavaleiros do Zodíaco, Ranma 1/2, Sailor Moon, Super Campeões (Capitão Tsubasa) ou Dragon Ball Z.

Ao contrário das histórias animadas com as quais estamos acostumados no ocidente, o que recebíamos naquela época do Japão era um pouco mais cru e com enredos mais densos, que às vezes poderiam ser questionados se eram ou não para crianças. No entanto, nunca foi dito que os enredos dessas histórias causassem trauma em seus fãs.

Até que uma pesquisa no Japão apareceu, na qual foi perguntado a um grande número de pessoas que identificassem algum dos animes que tinham assistido e que lhes tivesse causado um trauma naquele momento. Surpreendentemente, uma grande porcentagem dos entrevistados disse que Dragon Ball, com algumas cenas, deixou neles uma cicatriz emocional devido à tristeza de algumas situações.

Dragon Ball te deixa traumatizado?

De acordo com um relatório publicado pelo Somos Kudasai, Dragon Ball está em sexto lugar em uma lista de pessoas pesquisadas que responderam à pergunta se algum anime lhes causou trauma.

5% respondeu Dragon Ball. O número é considerável, já que o número 1 desta lista, Warau Salesman, ocupou o primeiro lugar com 10% dos entrevistados que responderam que se sentiram traumatizados com um anime.

Não é absurdo pensar que Dragon Ball possa causar um trauma neles. Há cenas fortes nos primeiros arcos da série, como o dia em que Goku encontra seu avô ou a primeira morte de Krilin, pelas mãos de Tambourine.

Krilin DBZ

Em Dragon Ball Z, existem eventos semelhantes, como as mortes de Piccolo, Ten Shin Han e Chaoz no arco dos Saiyajins; a morte de Krilin pelas mãos de Freezer; ou quando o Dr. Gero atravessa o corpo de Yamcha com um único golpe.