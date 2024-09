Dragon Ball vai lançar um mangá especial em outubro: será o retorno de Super?

O mangá de Dragon Ball Super foi interrompido com o encerramento do arco Super Hero, que coincidiu com a morte de Akira Toriyama. Na época, a informação era de que apesar do falecimento físico do autor das histórias, tudo já estava escrito. Então, anunciaram que fariam uma pausa de um mês para depois continuar o desenvolvimento das aventuras dos Guerreiros Z, e a próxima ameaça no Universo 7.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Tomamos a tarefa de entrar todos os dias no site do Manga Plus (site oficial da Shueisha em espanhol) e nas páginas oficiais da franquia, para ver se há novidades sobre a continuação das histórias.

Foi assim que encontramos notícias sobre um mangá que será lançado em outubro de Dragon Ball, mas infelizmente não será a continuação de Super.

O que está por vir em breve é o mangá de Dragon Ball Super Divers, a história do famoso videogame, que terá a publicação de um único número escrita e ilustrada por Toyotaro.

De acordo com uma revisão da DBS Hyper, este lançamento é para celebrar a saída do novo videogame com o mesmo nome. Dragon Ball Super Divers é um jogo arcade, desenvolvido pela equipe da Dimps.

Este videogame é o sucessor de Super Dragon Ball Heroes na linha de jogos de cartas Data Carddass da Bandai.

Assim como Super Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Super Divers é um produto que estará disponível apenas no Japão. No entanto, pelo menos poderemos ler o mangá para conhecer as histórias por trás desta versão baseada na obra original de Akira Toriyama.