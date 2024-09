Dragon Ball Sparking! ZERO presta homenagem ao live action Dragon Ball Evolution?

Dragon Ball Evolution foi um dos maiores fracassos na história desde que a obra de Akira Toriyama existe. A adaptação em live action baseada no arco de Piccolo Daimaku é tão ruim que até o diretor do filme, James Wong, e o ator que interpreta Goku, Justin Chatwin, pediram desculpas aos fãs do mangá e do anime.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Portanto, todos concordamos que se há algo que não merece uma homenagem, é este filme produzido pela 20th Century Fox. No entanto, como o universo da série é tão aberto e inclusivo, tudo indica que Dragon Ball Sparking! ZERO fez um espaço para o longa-metragem de 2009, integrando uma frase icônica do Piccolo, que no jogo é dita por Zamasu.

A conta de X @DBSparkingNews, que já tem acesso ao Dragon Ball Sparking! ZERO, está jogando e postando clips do desenvolvimento da Bandai Namco e Unreal Engine, publicou um vídeo de uma luta entre Zamasu e Uub. Os personagens de Dragon Ball Super e GT, respectivamente, travam uma batalha brutal que exibe os impressionantes gráficos do jogo.

No entanto, o vídeo se destaca porque em um momento, Zamasu diz uma frase que chamou a atenção de todos.

Dragon Ball Evolution e Sparking! ZERO

"O poder humano já falhou antes", diz Zamasu para Ubb, que apesar de ser a reencarnação de Majin Buu (Kid Buu neste caso), ainda é um terráqueo. Essa frase ressoou nos fãs mais ortodoxos de Dragon Ball, pois essa mesma linha foi dita por Piccolo Daimaku, no fatídico filme Dragon Ball Evolution, de 2009.

Então, para muitos, é como uma espécie de homenagem da franquia Dragon Ball ao fracasso da adaptação em live action do mangá e anime de Akira Toriyama.

ANÚNCIO

Dragon Ball Sparking! ZERO será lançado em 11 de outubro deste ano (uma sexta-feira) e coincidirá com o início das celebrações dos 40 anos de Dragon Ball e a estreia de Dragon Ball Daima, entre outras coisas que a franquia tenha preparado.

As diferentes versões já estão em pré-venda nas lojas virtuais do Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Steam . Os preços das versões básicas são os esperados: cerca de 69 dólares e mais de 100 para as Edições Ultimate.