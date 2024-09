Dragon Ball Daima: este será o aspecto brutal de Shenlong no novo anime

Estamos a apenas 17 dias da estreia mundial de Dragon Ball Daima. Este anime, escrito por Akira Toriyama, trará uma aventura completamente inédita. São 20 episódios que serão lançados todas as sextas-feiras, a partir de 11 de outubro.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

É por isso que as pessoas da Toei Animation, em colaboração com os canais oficiais de Dragon Ball, revelaram as novas imagens dos designs de personagens que serão cruciais para as novas aventuras que os Guerreiros Z terão que enfrentar.

Existem novos designs de personagens que já conhecemos, mas que terão algumas diferenças, pois, como sabemos pelos teasers divulgados, todos ficam mais pequenos por causa de um feitiço, que teoricamente foi realizado por um vilão com poderes mágicos.

É assim que temos imagens reveladas de Shenlong e as sete esferas do dragão, Goku, Vegeta, Piccolo e o Supremo Kaiosama (Kaioshin), todos (exceto o dragão) em versões mini.

Os designs de Dragon Ball Daima

Aproveite estas imagens, recentemente liberadas.

Shenlong - Dragon Ball Daima

Goku, Vegeta, Supremo KaioSama, Piccolo - Dragon Ball Daima

Goku - Dragon Ball Daima

Plataforma que transmitirá Dragon Ball Daima

Brasil, México, Colômbia, Argentina e todos os países da América Latina poderão assistir Dragon Ball Daima no Crunchyroll. A mesma plataforma anunciou em um comunicado que terá o primeiro episódio, com a observação de que será legendado. Ainda não se sabe muito sobre a dublagem em espanhol latino.

ANÚNCIO

"A próxima série original de anime baseada em uma nova história e personagens de Dragon Ball do criador Akira Toriyama, chamada Dragon Ball Daima, estará disponível para streaming com legendas no Crunchyroll a partir de 11 de outubro na América Latina, com novos episódios a cada semana, que serão transmitidos simultaneamente com o Japão", disse o Crunchyroll no comunicado.

Estreia às sextas-feiras

Foi confirmado que os episódios de estreia, que começam em 11 de outubro, serão todas as sextas-feiras, ao contrário de Super, que como bem se lembram, era aos sábados.

Com esse dado esclarecido, resta apenas confirmar se eles vão tirar uma folga no Natal e Ano Novo ou se vão trabalhar direto. Na ausência desse detalhe, vamos abrir o calendário e marcar todas as sextas-feiras a partir de 11 de outubro.

De fato, serão 20 episódios. Todos terão duração de 30 minutos na televisão nacional do Japão, incluindo comerciais. No caso do primeiro episódio, haverá 11 minutos adicionais.