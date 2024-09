Revelam detalhes do ‘Cerco de Eregion’ em ‘The Rings Of Power’

The Rings of Power

A série The Rings of Power da Prime Video surpreendeu os fãs com sua impressionante produção e narrativas complexas. No entanto, a segunda temporada promete ir além, especialmente com uma sequência de batalha que o co-showrunner Patrick McKay descreve como “a iniciativa mais ambiciosa que já tentamos”.

Numa entrevista com o TechRadar, McKay deu detalhes sobre o Cerco de Eregion, um confronto épico que será crucial para os eventos da temporada.

Um cerco épico para definir uma era

O Cerco de Eregion não é apenas mais uma batalha no universo de O Senhor dos Anéis. De acordo com McKay, esta luta é de suma importância, pois não apenas marca o início da Guerra dos Elfos e Sauron na Segunda Era da Terra Média, mas também prepara o terreno para os eventos da Terceira Era, amplamente cobertos nos filmes de Peter Jackson.

Este conflito histórico está repleto de momentos icônicos e devastadores, e a equipe de produção de The Rings of Power tem trabalhado arduamente para dar vida da maneira mais impactante possível. A preparação foi extensa, com mais de um ano de pré-produção e semanas de filmagem com centenas de figurantes e uma equipe de especialistas, efeitos práticos e CGI para alcançar o cerco mais monumental até hoje na série.

Inspirações do cinema clássico

McKay e JD Payne, o outro showrunner da série, deixaram claro que se inspiraram em grandes batalhas cinematográficas do passado. Na verdade, algumas sequências icônicas dos filmes O Senhor dos Anéis, como a Batalha do Abismo de Helm e o cerco a Gondor em O Retorno do Rei, serviram de base para moldar a representação do Cerco de Eregion.

Ainda assim, os criadores quiseram manter um equilíbrio entre a fidelidade às obras literárias de Tolkien e as necessidades de um espetáculo televisivo épico. O objetivo era alcançar uma batalha "tolkieniana clássica", onde múltiplos exércitos e raças lutam durante semanas ou meses, o que se reflete nas diferentes fases da batalha: desde bombardeios aéreos até ataques terrestres e confrontos corpo a corpo.

Um clímax épico... Mas não o final

Embora o Cerco de Eregion pareça ser o clímax da temporada, McKay deixou claro que nem tudo girará em torno dessa gigantesca batalha. "Não é ação do início ao fim", explicou. Os dois últimos episódios alternarão entre sequências de ação intensas e momentos emocionais profundos, nos quais os personagens experimentarão epifanias e mudanças significativas em suas histórias.

Os eventos da batalha não só afetarão personagens-chave como Galadriel, Sauron, Elrond e Celebrimbor, mas também entrelaçarão os diferentes fios narrativos da temporada. Além disso, outras tramas secundárias, como as de Númenor, Khazad-dûm e Rhûn, também precisarão ser resolvidas antes do final da temporada.

Comparação com Game Of Thrones

Ao ouvir sobre o tamanho e a complexidade do Cerco de Eregion, é inevitável pensar em sequências épicas de Game Of Thrones, como a Batalha dos Bastardos ou a Longa Noite. No entanto, McKay foi enfático em afirmar que The Rings of Power não segue exatamente esse modelo. Embora haja momentos de grande intensidade, a narrativa não se concentra apenas na ação.

Em vez disso, busca equilibrar o espetáculo visual com o desenvolvimento dos personagens e suas tramas, oferecendo aos espectadores algo mais do que apenas explosões e combates.

Preparados para momentos trágicos e heroicos

O quarto episódio da segunda temporada nos deixou um aviso através de Galadriel: devemos nos preparar para momentos trágicos e heroicos em partes iguais. As obras de Tolkien, não se trata apenas de lutas épicas, mas também das emoções e decisões que os personagens tomam em meio à adversidade.

Com o Cerco de Eregion como peça central da temporada, os fãs podem esperar uma mistura perfeita de ação, drama e desenvolvimento de personagens. Antes de chegar ao clímax, é recomendável dar uma olhada nas entrevistas exclusivas com o elenco que revelam mais pistas sobre o que está por vir nos episódios finais.