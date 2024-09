Remake de Ranma 1/2: estes são os personagens que veremos no retorno do anime

Outubro será um mês de estreias emocionantes para os fãs de anime. Um dos mais destacados é o remake de Ranma 1/2, que chegará às telas do streaming da América Latina através do Netflix.

ANÚNCIO

A história do anime se concentrará em recontar as ocorrências originais da mesma série que saiu no final dos anos 80, mas desta vez, além de ter gráficos atualizados com qualidade de imagem adequada à tecnologia digital desta geração, haverá uma conclusão para as histórias de Ranma Saotome, protagonista da obra de Rumiko Takahashi.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Para aqueles que não tiveram a oportunidade de desfrutar desta jóia do anime na época, Ranma 1/2 conta a história de um jovem mestre de artes marciais, Ranma Saotome, que, após cair em uma lagoa amaldiçoada na China, se transforma em uma garota ao entrar em contato com água fria.

Ao retornar ao Japão, ele se vê envolvido em uma série de situações cômicas e aventuras enquanto tenta se adaptar à sua nova vida e cumprir uma promessa de casamento arranjado com Akane Tendo.

A série original, exibida entre 1989 e 1992, destacou-se pelo seu humor irreverente, seus personagens carismáticos e suas tramas intricadas.

Agora, não custa dizer que foi uma série que se beneficiou do desconhecimento da indústria de anime pelos canais de televisão do continente, que transmitiram em horário nobre uma produção que continha algumas cenas mais picantes.

ANÚNCIO

Personagens que aparecerão no remake de Ranma 1/2

O último avanço de Ranma 1/2 confirma a aparição de personagens fundamentais para o desenvolvimento das histórias.

Ranma Saotome e a variante de Ranma-Chan estão segurados.

Akane Tendo, noiva de Ranma, também estará

Genma Saotome, pai de Ranma que se transforma em um panda, aparece como um dos confirmados

Soun Tendo

Kasumi Tendo

Nabiki Tendo

Personagens como Shampoo ainda não foram anunciados. Pode ser uma surpresa, mas até agora não temos informações de que ela vai estar.