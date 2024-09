Demon Slayer já tem um sucessor no Crunchyroll: Hell’s Paradise

A quinta temporada de Demon Slayer será realizada em três longas-metragens, que teoricamente deverão começar a ser lançados no final de 2025. Uma vez que forem lançados, provavelmente serão divididos em episódios e poderemos assisti-los nos serviços de streaming.

No entanto, é certo que uma vez que chegue ao fim de Demon Slayer, definitivamente ficaremos sem uma história semelhante nas plataformas de conteúdo (com exceção de Jujutsu Kaisen, que melhora a cada dia).

Para aqueles que já estão pensando no substituto ou sucessor de Demon Slayer, há uma recomendação. Ele tem uma temporada completa no Crunchyroll e a segunda já foi anunciada em 2023, então provavelmente aparecerá em breve no famoso serviço de streaming dedicado ao anime.

Chama-se Hell’s Paradise e foi criado por Yuji Kaku, um ex-assistente de Tatsuki Fujimoto de Chainsaw Man. O mangá foi lançado em 2018 e foi publicado até 2021. O anime está sendo desenvolvido pelo famoso estúdio MAPPA, o mesmo responsável pelo remake de Ranma 1/2.

Sobre o que é Hell's Paradise?

Hell’s Paradise segue a história de Gabimaru e sua assistente Yamada Asaemon Sagiri. Este personagem, natural de uma vila shinobi de elite chamada Iwagakure, torna-se o assassino mais notório de toda a região. Eventualmente, ele se casa e decide deixar para trás seus dias de assassino, o que leva sua vila a denunciar seus crimes às autoridades.

Hells Paradise Anime

Diante da possibilidade de ser executado, Gabimaru entra em um jogo de morte convocado pelo Shogun: viajar para uma ilha misteriosa e retornar com o Elixir da Vida em troca de perdão. Gabimaru recebe um convite de Yamada, e os dois se unem na esperança de que Gabimaru possa finalmente ter uma vida pacífica com sua esposa.