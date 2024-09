‘My Hero Academia: You’re Next’ lançou um novo trailer

Apesar de a história principal de My Hero Academia ter chegado ao fim no mangá, as aventuras de Izuku Midoriya e da Classe 1-A não param para a sorte dos fãs deste grande anime. Para dar continuidade, recentemente, foi lançado um novo trailer de “You’re Next”, o próximo filme da popular franquia criada por Kōhei Horikoshi.

Nesta nova parcela, Deku e seus colegas enfrentarão uma ameaça sem precedentes: um impostor de All Might, conhecido como Dark Might. Este vilão, que se autoproclama o verdadeiro sucessor do Símbolo da Paz, colocou o Japão em uma crise nunca antes vista. O trailer revela sequências intensas de ação onde os heróis terão que usar todos os seus poderes para deter esse inimigo perigoso.

A trama de "You're Next" centra-se na busca eterna de Deku por se tornar o herói número um. No entanto, seu caminho é obstruído por Dark Might, que busca manipular a sociedade e impor o caos. Para combater essa ameaça, Deku e seus amigos devem unir forças e desenvolver novas estratégias de combate.

Com a estreia deste filme, chegam algumas novidades destacadas, como a aparição de novos poderes em Deku. O jovem herói continuou treinando e evoluindo, o que lhe permitirá usar habilidades nunca antes vistas nesta aventura. Além disso, o autor de My Hero Academia, Kōhei Horikoshi, compartilhou uma mensagem emocionante sobre o final do mangá, agradecendo aos fãs pelo seu apoio ao longo dos anos.

My Hero Academia: You’re Next chegará aos cinemas da América Latina a partir do próximo 10 de outubro. Os fãs da série poderão desfrutar de uma nova aventura cheia de ação, emoção e momentos emocionantes.