Dragon Ball Z : qual a idade dos androides Número 17 e Número 18 em sua primeira aparição?

O quarto arco de Dragon Ball Z é um dos mais completos de toda a série. Começa com a aparição de um guerreiro do futuro, que vem à nossa realidade para nos alertar sobre a chegada de um inimigo com poderes inimagináveis. Fala sobre os androides Número 17 e Número 18, desenvolvidos pelo Dr. Gero, parte da extinta Patrulha Vermelha.

O que acontece no futuro em que vive Trunks é realmente devastador. Absolutamente todos os Guerreiros Z morreram lutando contra esses androides, com exceção de Goku, que faleceu devido a uma doença cardíaca.

O filho de Vegeta é o único sobrevivente e consegue viajar para o passado graças à criação de uma máquina do tempo, fabricada por sua mãe, Bulma.

Graças a esta ação, a realidade que conhecemos é salva, não sem antes passar por uma série de eventos, que tem como eixo principal a presença deste par de humanoides.

Muitos já devem ter se perguntado sobre a origem desses dois seres. De onde eles vêm? Qual é a idade deles? Quais são seus nomes? Tudo será esclarecido a seguir.

Androides 17 e 18 DBZ

A origem de Número 17 e Número 18

A história dos androides é muito semelhante à do Deadpool. Ambos foram sequestrados por cientistas loucos, que experimentaram em seus corpos para torná-los mais poderosos.

No caso das histórias de Dragon Ball, os androides Número 17 e Número 18 são irmãos gêmeos que na verdade se chamam Lapis e Lazuli, respectivamente.

Androides 17 e 18 DBZ

Embora alguns especialistas digam que eles têm 16 anos, a realidade é que quando eles aparecem, ambos já têm entre 18 e 20 anos. Nenhum guia de Dragon Ball especifica a idade, mas as estimativas apontam para essa faixa etária.

Saber esta informação é crucial, já que o Dr. Gero os modificou de tal forma que parece que nenhum dos dois envelhece no mesmo ritmo que um humano normal. Assim, apesar de atualmente estarem perto dos 30 anos, os dois parecem iguais à sua primeira aparição.