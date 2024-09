Dragon Ball GT: estes são alguns detalhes da série que não fazem sentido

A saga Dragon Ball deixou uma marca indelével na cultura pop e seus personagens cativaram gerações de fãs. No entanto, quando se trata de Dragon Ball GT, a opinião pública está dividida. Enquanto muitos consideram uma sequência divertida e cheia de nostalgia, outros veem como uma desvio da trama original, cheia de inconsistências e decisões questionáveis. E com a chegada de Dragon Ball Super, foi relegada a uma espécie de ostracismo.

ANÚNCIO

De qualquer forma, no CBR abordaram alguns dos pontos mais controversos e discutíveis de Dragon Ball GT, desde a transformação infantil de Goku até a introdução de conceitos que desafiam a lógica estabelecida em séries anteriores.

Goku: de herói adulto a criança eterna

Uma das primeiras decisões que gerou controvérsia foi a transformação de Goku em uma criança. Embora a intenção fosse evocar a nostalgia do Dragon Ball original, essa decisão se prolongou por toda a série, levantando questões sobre a falta de uso das Esferas do Dragão para reverter essa mudança. Além disso, a transformação temporária em adulto ao atingir o Super Saiyajin 4 é forçada e pouco convincente (não tanto quanto a de Vegeta, é claro).

Um torneio de artes marciais decepcionante

O 31º Torneio Mundial de Artes Marciais de Dragon Ball GT é um claro exemplo de como a série às vezes sacrifica a lógica em favor do humor. A derrota de Goku nas mãos de Mugley, uma criança que simplesmente o faz cócegas, é humilhante para um personagem tão poderoso e experiente. Na época de Dragon Ball, funcionou, mas depois de lutar contra tudo e contra todos, a sensação foi de decepção.

A ausência - injustificada - de Gotenks e o poder desperdiçado

A fusão de Goten e Trunks em Gotenks é uma das transformações mais poderosas de Dragon Ball Z. No entanto, em Dragon Ball GT, essa dupla dinâmica é relegada a um segundo plano, apesar de suas habilidades terem sido cruciais para enfrentar as ameaças que surgiram na série, especialmente a partir da saga de Baby em diante.

Cell sobrecarregado: uma absorção impossível

A absorção de Goku por parte de Cell Super Perfeito para se tornar Cell Sobrecarregado é outro exemplo de como Dragon Ball GT às vezes ignora a lógica estabelecida em séries anteriores. Se a cauda de Cell Perfeito não podia absorver outros, como é possível que tenha absorvido Goku dessa maneira?

Vegeta e o salto direto para o Super Saiyan 4

Sim, a transformação de Vegeta em Super Saiyajin 4 é um momento emocionante, mas a forma como acontece é questionável. Vegeta pula diretamente para o Super Saiyajin 4 sem passar pelo Super Saiyajin 3, o que contradiz a hierarquia estabelecida das transformações saiyajin.

ANÚNCIO

Majuub e o sacrifício sem sentido

A fusão de Uub e Majin Buu para se tornar Majuub é um conceito interessante, mas seu sacrifício ao ser devorado por Baby Vegeta é confuso. Se as pessoas absorvidas por Buu continuam vivas dentro dele, por que Majuub morre ao ser devorado por um Grande Macaco?

O antídoto de Nuova Shenron: uma solução fácil

A cegueira de Goku pelas mãos de Eis Shenron foi um obstáculo interessante, mas a solução apresentada por Nuova Shenron parece ser muito simples e conveniente. Um antídoto para a cegueira parece uma desculpa para eliminar Nuova Shenron e avançar rapidamente na trama.

O Inferno e o Espaço Sugoroku: dimensões desnecessárias

A introdução do Inferno e do Espaço Sugoroku em Dragon Ball GT tentam adicionar complexidade ao universo de Dragon Ball, mas essas dimensões parecem existir apenas para servir à trama da série e carecem de um desenvolvimento mais profundo.

Goku e o Super Saiyan 3: um poder difícil de manter

A dificuldade de Goku em manter a forma Super Saiyan 3 devido ao seu corpo de criança é uma concessão interessante e até mesmo bastante justificada, considerando o tremendo gasto de energia, mas acaba sendo um pouco inconsistente com as habilidades demonstradas por Gotenks. Se este último conseguiu manter essa transformação sendo ainda mais jovem, por que Goku, com sua maior experiência, tem problemas?

A separação das famílias Goku e Vegeta

A mais dolorosa de todas. O belo epílogo de Dragon Ball GT mostra um futuro em que as famílias de Goku e Vegeta perderam o contato, o que é extremamente difícil de acreditar dada a estreita relação que tiveram ao longo da série.

No final, Dragon Ball GT é uma série que diverte e emociona muitos fãs, mas também apresenta uma série de inconsistências e decisões questionáveis que a afastam da qualidade de Dragon Ball Z. Apesar de seus defeitos, ainda é uma parte importante da franquia e deixou uma marca indelével na cultura pop.