Crossover de Demon Slayer e Dragon Ball tem Gohan, Goku e Vegeta como caçadores de demônios

Os caçadores de demônios de Demon Slayer e os saiyajins de Dragon Ball Z têm poucas coisas em comum. Talvez seja por isso que quando combinamos as habilidades de ambos, obtemos um guerreiro verdadeiramente brutal, tanto em poder quanto em aparência.

O famoso ilustrador e Fan Art Guillem Daudén, reconhecido em suas redes sociais pelos desenhos nos quais combina diferentes obras, pegou o melhor dos personagens criados por Koyoharu Gotouge e os de Akira Toriyama, para criar esses brutais caçadores de demônios.

A ideia de Guillem Daudén era que os saiyajins mais poderosos de Dragon Ball Z, como Gohan, Goku e Vegeta, dessem um salto para as histórias de Demon Slayer para ajudar Tanjiro, Nezuko, Inosuke e Zenitsu na luta contra o malvado Muzan.

É assim que obtemos esses personagens, especialistas em artes marciais, como espadachins incríveis que certamente dariam uma batalha incrível no Castelo Infinito.

Gohan Crossover

Vegeta Demonios

Goku Demonios

O mundo do mangá e do anime, por estilos e influências, tende a repetir comportamentos e personalidades de seus personagens. Existe uma tendência ou padrão que geralmente é cumprido em grande parte das séries com as quais crescemos e as que continuam sendo lançadas atualmente. É por isso que encontramos semelhanças nos protagonistas de duas das aventuras mais reconhecidas mundialmente: Dragon Ball e Demon Slayer (Kimetsu No Yaiba).

Não é surpresa que isso ocorra entre essas duas séries, já que Koyoharu Gotouge, parte das mangakas da nova geração, confessou sua admiração por Akira Toriyama, o que claramente gera uma influência em sua obra literária, por mais original que seja Demon Slayer.

Embora ambas histórias sejam muito diferentes, cada uma tem em comum certas características de personagens e, sobretudo, o alcance em suas diferentes gerações de fãs.