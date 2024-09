A história original de Dragon Ball já está disponível em streaming

Dragon Ball é um mangá e anime de alcance global. Em quase qualquer parte do mundo, o nome de Goku, seu maravilhoso poder e as façanhas que ele realizou para salvar a Terra são conhecidos. Por isso, os fãs da Espanha comemoram com muito entusiasmo a chegada da história original às plataformas de streaming.

Na América Latina, temos a sorte de que todas as histórias de Dragon Ball estão disponíveis na plataforma Crunchyroll há algum tempo. Agora, nossos irmãos na Espanha também têm acesso ao famoso anime nos serviços de streaming, graças à iniciativa da Selecta Visión de licenciar a série para transmissão na AnimeBox.

De acordo com informações da mídia espanhola, a licença é para transmitir Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT em streaming. Por enquanto, não está prevista a inclusão de Dragon Ball Super.

Na última sexta-feira, foi lançado o primeiro arco da história original de Dragon Ball, a saga de Pilaf, que consiste nos primeiros 13 episódios de toda a série.

Variedade de dublagem para Dragon Ball

Uma das melhores notícias para os fãs de Dragon Ball na região ibérica é que a série está disponível em seu idioma original, japonês, legendado em espanhol.

Mas também conta com dublagens em espanhol, catalão, galego e basco. O Espinof revela que prometeram em breve incluir o valenciano, o que se traduz em um compromisso enorme com os fãs da obra de Akira Toriyama na Espanha.

A ideia do AnimeBox é adicionar novos blocos de episódios a cada semana. Ou seja, nesta sexta-feira haverá uma nova atualização na plataforma. A assinatura do serviço custa 3,99 euros por mês.