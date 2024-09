Dragon Ball Sparking! ZERO: provavelmente vai ocupar toda a capacidade do seu console ou PC

O Dragon Ball Sparking! ZERO será lançado oficialmente na sexta-feira, 11 de outubro. A quantidade de teasers que foram sendo publicados no canal do YouTube da Bandai Namco revelou a incrível quantidade de personagens selecionáveis para o jogo.

No entanto, nas últimas horas vazou o peso ou tamanho que o título da Bandai Namco e da Unreal Engine ocupará, deixando todos os fãs da série surpresos.

Dragon Ball Sparking! ZERO é a continuação direta do Budokai Tenkaichi 3, o melhor videogame da franquia em sua história. Portanto, eles precisam fazer um título que atenda às expectativas dos fãs, que estão esperando por essa sequência há pelo menos 15 anos (o anterior foi lançado em 2007).

Cada teaser que foi publicado na conta do YouTube da Bandai Namco tem sido mais brutal do que o anterior. Os responsáveis pela produção do videogame têm vindo a revelar personagens de acordo com os arcos que protagonizaram no manga ou anime. O mais recente, depois de mostrar tudo sobre Dragon Ball Z e Super, é o referente aos personagens de Dragon Ball GT, que, embora não seja canônico, é um produto oficial da franquia.

O peso de Dragon Ball Sparking! ZERO

Mas voltando ao que interessa, o peso ou tamanho do jogo. O pessoal da Hobby Consolas está ecoando uma imagem que está circulando pela internet, da caixa promocional do Dragon Ball Sparking! ZERO físico, onde supostamente indica que terá no mínimo 100 GB.

É compreensível, dado que vazou que haverá pelo menos 184 personagens jogáveis e vários cenários do que foi Dragon Ball no anime. Os gráficos melhorados e as diferentes representações que vimos em cada trailer fazem sentido que seja necessária essa capacidade em consoles ou PC.

Dragon Ball Sparking! ZERO será lançado em 11 de outubro deste ano (que cai em uma sexta-feira) e coincidirá com o início das celebrações dos 40 anos de Dragon Ball e a estreia de Dragon Ball Daima, entre outras coisas que a franquia tenha preparado.

As diferentes versões já estão em pré-venda nas lojas virtuais do Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Steam. Os preços das versões básicas estão dentro do esperado: cerca de 69 dólares e mais de 100 para as Edições Ultimate.