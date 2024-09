Confira todos os personagens confirmados para Dragon Ball Sparking! ZERO

A equipe da Bandai Namco está dando tudo de si. Nesta quinta-feira, surpreendeu com o trailer de Dragon Ball Sparking! ZERO, onde revelaram (e enlouqueceram os fãs) os personagens de Dragon Ball GT que aparecerão no videogame.

ANÚNCIO

Ver Goku e Vegeta em Super Saiyajin 4, e também a fusão de ambos sob essa transformação brutal, despertou a emoção do pequeno grupo que não estava no trem do hype, do jogo de Bandai Namco e Unreaal Engine.

Com este trailer, são adicionados 15 novos personagens dos quais não se sabia nada. Além disso, é confirmado que, em vez dos 164 personagens dos quais se falava, serão 184 no total.

É uma brutalidade que faz com que os especialistas sugiram que poderia ser o melhor videogame da história de Dragon Ball, e talvez o melhor título deste 2024.

Personagens de Dragon Ball Sparking! ZERO: lista atualizada

Androide 16

Androide 17

Androide 17 (Torneio do Poder)

Androide 18

Androide 19

Babidi

Bardock

Contas do Deus da Destruição

Bergamo

Broly (Super Saiyajin)

Burter

Caulifla

Caulifla Super Saiyajin 2

Cell Jr.

Célula Forma Perfeita

Célula Perfeita

Célula Primeira Forma

Célula Segunda Forma

Chaoz

Para quem

Dabura

Dodoria

Dr. Gero

Dyspo

Congelador

Congelador (Forma Final)

Congelador (Forma Final como base)

Congelador (Forma Final, Poder Máximo)

Congelador (Segunda Forma)

Congelador (Terceira Forma)

Gama 1

Gamma 2

Gohan Adolescente

Gohan Adolescente Super Saiyajin

Gohan Adolescente Super Saiyajin 2

Gohan Adulto

Gohan Adulto Super Saiyajin

Gohan Adulto Super Saiyajin 2

Gohan Definitivo

Gohan do Futuro

Gohan Menino

Gogeta base

Gogeta Super Saiyajin

Gogeta Super Saiyajin 4

Gogeta Super Saiyajin Azul

Freeza Dourado

Goku

Goku (Super Saiyajin Deus)

Goku (Super Saiyajin Deus)

Goku (Instinto Superior Dominado)

Goku (Instinto Superior Sinal)

Goku Preto

Goku Black (Super Saiyajin Rosa)

Goku Super Saiyajin 4

Goku Final de Z

Goku Final de Z (Super Saiyajin)

Goku Final de Z (Super Saiyajin 2)

Goku Final de Z (Super Saiyajin 3)

Goku Meados de Z

Goku Meados de Z (Super Saiyajin)

Goku Princípios de Z

Goten (criança)

Goten Super Saiyajin (criança)

Gotenks (criança)

Gotenks Super Saiyajin (criança)

Gotenks Super Saiyajin 3 (criança)

Grande Saiyaman

Guldo

Sucesso

Jiren

Jiren, Poder Máximo

Jeice

Couve-galega

Kale Super Saiyajin

Kale Super Saiyajin Berserk

Kefla

Kefla Super Saiyajin

Kefla Super Saiyajin 2

Kid Buu

Krillin

Majin Buu

Majin Buu (Malvado)

Majin Vegeta

Congelador reconstruído

Senhor Satã

Musgo

Nappa

Unha

Omega Shenron

Pequeno

Piccolo fundido com Kami Sama

Raditz

Recoome

Rei Frio

Ribrianne

Roasy

Saibaman

Satanás

Spopovich

Super Buu

Super Buu (Gohan Absorvido)

Super Buu (Absorção de Gotenks)

Super Tronco

Super Vegeta

Syn Shenron

Tenshinhan (usa o Gi de Super)

Toppo

Calções (criança)

Troncos Super Saiyajin (criança)

Troncos do Futuro com espada

Troncos do Futuro com espada (Super Saiyajin)

Troncos do Futuro

Troncos do Futuro Super Saiyajin

Vegeta

Vegeta (Super Saiyajin Deus)

Vegeta (Super Saiyajin Azul)

Vegeta Dragon Ball Z (Com rastreador)

Vegeta Final de Z

Vegeta Final de Z (Super Saiyajin)

Vegeta Final de Z (Super Saiyajin 2)

Vegeta Ozaru

Vegeta Princípios de Z

Vegeta Princípios de Z (Super Saiyajin)

Vegeta Super Saiyajin 4

Vegeto

Vegeto Super Saiyajin Azul

Videl

Yamcha

Yajirobe

Zarbon

Super Zarbon

Zamasu

Zamasu Fusão

Zamasu Fundido (Corrompido)

Estreia de Dragon Ball Sparking! ZERO

Dragon Ball Sparking! ZERO será lançado em 11 de outubro deste ano (uma sexta-feira) e coincidirá com o início das celebrações dos 40 anos de Dragon Ball e a estreia de Dragon Ball Daima, entre outras coisas que a franquia tenha preparado.

As diferentes versões já estão em pré-venda nas lojas virtuais do Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Steam. Os preços das versões básicas estão dentro do esperado: cerca de 69 dólares e mais de 100 para as Edições Ultimate.