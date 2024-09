Dragon Ball Z não explica como essas feridas em alguns dos Guerreiros Z não foram permanentes

Todos os membros da Família Z de Dragon Ball têm pelo menos 20 anos de luta constante. Contando os treinamentos entre eles, torneios de artes marciais e a presença de um inimigo inesperado, podemos listar muitas batalhas intensas que causaram consequências nos corpos dos guerreiros. Analisamos todos os personagens e não encontramos uma única cicatriz: Por que isso acontece?

A primeira coisa que muitos pensam é que Dragon Ball tem muitas contradições. Se observarmos o futuro apocalíptico de Trunks, encontramos um Gohan com cicatrizes de guerra. Ele tem uma marca indelével em seu rosto e falta um braço, resultado de suas constantes lutas contra os androides Número 17 e Número 18.

Por que isso não acontece na linha do tempo que seguimos? O que há de diferente nas histórias que estamos vendo que não há nem uma única cicatriz? O exemplo mais notório disso está em Ten Shin Han. Durante o arco dos saiyajins, Nappa corta o braço esquerdo de Ten, justo antes de acabar com sua vida.

O estranho de tudo é que depois ele aparece no planeta do Kaio Sama com todos os seus membros prontos para treinar e posteriormente ser ressuscitado. A explicação mais lógica para esse fenômeno é que, depois de reunir as esferas do dragão, Shenlong tenha sido solicitado a conceder dois desejos separados especificamente para Ten Shin Han.

O primeiro é que seu braço arrancado seja restaurado na luta e depois que ele seja ressuscitado, mas o primeiro nunca acontece, então Dragon Ball não tem como explicar essa inconsistência.

Onde estão as feridas do Goku?

Goku tem sido alvo das surras mais brutais. Em algumas ocasiões, ele foi deixado com todos os ossos quebrados e incapaz de se mover. Sabemos que, em uma dessas vezes, ele entrou na câmara de recuperação da nave de Freezer e, nas outras, recebeu sementes do eremita. Isso explica os danos internos, mas o fato de ele nem ter uma cicatriz é motivo para apontarmos essa contradição nas histórias de Dragon Ball.