Dragon Ball Daima: último trailer, data de lançamento e onde assistir a série

Falta menos de um mês para a estreia de Dragon Ball Daima. Após seis anos, teremos um novo anime baseado na obra máxima de Akira Toriyama, no mesmo ano de sua morte e no 40º aniversário da primeira publicação da série no formato mangá.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Não podem haver mais elementos para haver mais emoção e expectativa em torno da série, produzida mais uma vez pela equipe da Toei Animation, que desta vez trouxe de volta o histórico Yoshitaka Yashima, animador histórico da franquia em seus melhores anos.

Já sabemos a data de lançamento. Dragon Ball Daima será lançado em 11 de outubro deste mesmo ano, simultaneamente em todo o mundo. É a primeira vez na história que esse fenômeno ocorrerá na franquia, já que antes era lançado primeiro no Japão e meses depois o material chegava à América Latina.

Plataforma que transmitirá Dragon Ball Daima

Brasil, México, Colômbia, Argentina e todos os países da América Latina poderão assistir Dragon Ball Daima no Crunchyroll. A mesma plataforma anunciou em um comunicado que terão o primeiro episódio, com a ressalva de que será legendado. Ainda não se sabe muito sobre a dublagem em português.

"A Dragon Ball Daima, a próxima série original de anime baseada em uma nova história e personagens de Dragon Ball do criador Akira Toriyama, estará disponível em streaming com legendas no Crunchyroll a partir de 11 de outubro na América Latina com novos episódios toda semana, que serão transmitidos simultaneamente com o Japão", disse o Crunchyroll no comunicado.

Estreia às sextas-feiras

Foi confirmado que os episódios de estreia, que começam em 11 de outubro, serão todas as sextas, ao contrário de Super, que como vocês podem se lembrar, era aos sábados.

ANÚNCIO

Com este dado esclarecido, resta apenas confirmar se terão uma pausa no Natal e Ano Novo ou se trabalharão sem interrupção. Na ausência deste detalhe, abramos o calendário e marquemos todas as sextas-feiras a partir de 11 de outubro.

Em particular, serão 20 episódios. Todos terão 30 minutos na televisão nacional do Japão, incluindo comerciais. No caso do primeiro episódio, haverá 11 minutos adicionais.

Trailer