A Nike e sua linha Air Force 1 lançam tênis ‘cremosos’ chamados ‘Pistachio Frost’

As pessoas da Nike sabem que em breve haverá uma mudança de estação em todo o planeta. O hemisfério norte entra no outono e para o hemisfério sul chega a primavera. Ambas as estações estão muito relacionadas com as cores da natureza. Então, a famosa marca de roupas esportivas aproveita a ocasião para lançar as “Pistachio Frost”.

ANÚNCIO

Conforme indicado pelo seu nome, estes tênis têm uma cor que presta homenagem ao fruto seco que costumamos ver como sabor de sorvetes, cobertura de bolos ou acompanhamento em diferentes pratos da culinária italiana.

Assim como o pistache pode ser comido em quase qualquer coisa, tanto doces como salgados, esses tênis são ideais para qualquer visual em qualquer estação do ano.

Vamos então dar uma olhada em como esses dois tênis parecem, que inicialmente estão custando cerca de 120 dólares, de acordo com a análise da revista GQ.

Nike Pistachio Frost

Elas parecem simples, delicadas e muito estéticas para qualquer ocasião. Como podemos ver nas imagens destes tênis, eles são baseados na linha Air Force 1 da Nike.

Combina uma série de tonalidades de verdes, que vão desde os mais suaves e suaves, até os mais intensos, que no caso do "Pistachio Frost" continuam sendo muito quentes.

Na língua e na parte inferior do início dos cadarços, há alguns detalhes turquesa que dão aquele toque de tênis vibrantes. Os brancos, na verdade, não são brancos. O meio mencionado anteriormente explica que é um tingimento chamado Aura de Abeto, uma espécie de branco sujo com uma mistura de cinza claro suave o suficiente para que o pistache destaque sua suavidade.