Principais mitos e mentiras que você sempre acreditou em toda a franquia de Dragon Ball

Dragon Ball é uma das franquias de anime mais icônicas e amadas do mundo, com uma base de fãs extremamente apaixonada. Desde o seu lançamento, gerou centenas de teorias, rumores e mal-entendidos sobre personagens, eventos e transformações. Ao longo dos anos, o extenso universo criado por Akira Toriyama deu origem a numerosos mitos que os fãs consideraram verdadeiros. Em um vídeo postado pelo youtuber Zenkai Z foram desmascaradas algumas das mentiras mais comuns que cercam a saga de Dragon Ball, Dragon Ball Z, GT, Super, e até mesmo alguns dos spin-offs como Dragon Ball Heroes.

Rei Cold e a Falta de Transformação

Um dos personagens que mais teorias gerou é King Cold, o pai de Freeza. Muitos fãs acreditaram que King Cold tinha uma forma de transformação ainda mais poderosa do que a que vimos em Dragon Ball Z. A teoria popular sustenta que, se tivesse tido a oportunidade, teria alcançado um poder semelhante ao de Freeza em sua forma final ou até mesmo além disso.

No entanto, canonicamente, não há evidências de que King Cold tivesse uma forma adicional. No mangá, Trunks o derrota antes que ele possa mostrar mais de seu poder. Embora teria sido interessante explorar mais a fundo o personagem, não há indícios de que Toriyama tivesse a intenção de dar a ele uma forma mais poderosa. Na verdade, Freeza mesmo preferiu deixar seu pai no inferno quando foi ressuscitado em Dragon Ball Super.

O Poder de Gohan do Futuro

Outra crença popular é que Gohan do futuro, também conhecido como Mirai Gohan, poderia ter derrotado os androides se os tivesse enfrentado individualmente. Esta teoria se baseia em sua batalha no especial de TV onde ele luta contra os androides 17 e 18, mas não é completamente verdadeira.

No mangá, a história é ligeiramente diferente. No especial "Trunks, um guerreiro solitário", supervisionado pelo próprio Toriyama, é revelado que os androides nunca usaram seu verdadeiro poder contra Gohan. O Androide 17 menciona que nunca usaram mais do que 50% de sua força, o que significa que, embora Gohan tenha lutado bravamente, nunca teve uma chance real de vencê-los.

Dragon Ball ia acabar em Namek?

Um dos rumores mais persistentes é que a série original de Dragon Ball iria terminar com a explosão de Namek e a morte de Goku. Esta teoria sugere que Akira Toriyama tinha planeado dar um final definitivo à história com a batalha entre Goku e Freezer.

No entanto, esta afirmação foi desmentida várias vezes. Embora o clímax da saga de Freeza seja um dos momentos mais intensos da série, Toriyama já tinha em mente a saga dos androides enquanto concluía os eventos de Namek. A explosão de Namek e o aparente desaparecimento de Goku foram usados mais como um recurso narrativo para manter o suspense, mas a história não estava destinada a terminar ali.

Freeza Dourado e o Ki de Goku

Outro mito interessante é que a forma dourada de Freeza, conhecida como Golden Freeza, foi resultado da absorção do ki de Goku quando o ajudou durante sua ressurreição. A teoria sugere que, ao estar em contato com o lendário poder de Super Saiyajin, Freeza ganhou a habilidade de transformar seu corpo em sua forma dourada.

Embora essa teoria seja bastante engenhosa, não tem respaldo no cânone de Dragon Ball. Freeza sempre foi um mestre de sua própria anatomia e escolheu a cor dourada como um símbolo de seu grande poder e seu status de imperador. A cor dourada também tem um significado cultural, já que no Japão o dourado é símbolo de realeza e poder.

Gohan derrota Cell sozinho

Alguns fãs argumentaram que Gohan só conseguiu derrotar o Cell em Dragon Ball Z porque Goku interveio do outro mundo para ajudá-lo. Essa teoria sugere que Gohan não tinha a capacidade de vencer o vilão sozinho e que a intervenção de Goku diminui o mérito de sua vitória.

É verdade que Goku desempenha um papel importante ao orientar Gohan, mas a vitória final é totalmente de Gohan. Através de uma conexão telepática, Goku encoraja seu filho a liberar todo o seu poder, mas é Gohan quem finalmente lança o Kamehameha que destrói Cell. Esta cena não só reforça o crescimento de Gohan como guerreiro, mas também como personagem, superando as expectativas de todos.

Vegeta nunca alcançou o Super Saiyajin no Futuro

Na história alternativa do futuro de Trunks, outro mito comum é que Vegeta já havia alcançado a transformação de Super Saiyajin antes de ser derrotado pelos androides. No entanto, no mangá original de Toriyama, nunca vemos Vegeta em sua forma de Super Saiyajin durante os eventos do futuro de Trunks.

Existem duas possibilidades: ou Vegeta nunca alcançou essa forma nessa linha temporal, ou ele a usou e depois perdeu o poder devido ao desgaste físico. De qualquer forma, é muito provável que Vegeta não tenha alcançado o Super Saiyajin nesse futuro, já que nesse universo não houve a mesma motivação para treinar como no presente, onde Kakaroto o inspirou a superar seus limites.

Dragon Ball Heroes e o caos

Um dos elementos que mais tem gerado confusão entre os fãs da saga é Dragon Ball Heroes. Esta série, baseada em um jogo de cartas, expandiu o universo com novas formas de personagens, fusões impossíveis e batalhas que desafiam as regras estabelecidas na obra principal. No entanto, o que muitos não compreendem é que Dragon Ball Heroes não faz parte do cânone oficial.

Isso significa que os eventos que ocorrem nesta série não são reconhecidos dentro da narrativa de Dragon Ball Z nem de Dragon Ball Super. Ainda assim, sua popularidade tem crescido exponencialmente, levando alguns fãs a acreditar que o que veem ali tem relevância na história oficial, o que tem aumentado a confusão sobre o que é canônico e o que não é.

Este tipo de conteúdo, embora divertido, deve ser visto como uma série de "E se?" mais do que como uma continuação da saga criada por Akira Toriyama. As batalhas épicas, como as fusões entre personagens que nunca veríamos na linha principal, são parte do que fez com que Dragon Ball Heroes ganhasse tanto terreno no fandom. No entanto, é importante lembrar que tudo isso faz parte de um universo alternativo criado especificamente para o jogo, sem repercussões na história oficial.

Você pode conferir os outros mitos no vídeo do youtuber Zenkai Z.