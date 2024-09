Conheça a Fick, a marca de tênis que é feita com tecnologia 3D

Os tênis se tornaram um dos acessórios mais relevantes recentemente na forma como várias pessoas se vestem no dia a dia. Há novidades não só nos modelos, mas também na forma como são fabricados, já que a indústria de calçados está passando por uma revolução graças à startup espanhola Fick. Esta empresa é pioneira em seu setor, pois criou o primeiro par esportivo fabricado inteiramente com tecnologia 3D e materiais 100% reciclados.

Fundada por Enrique Millán, Jaime Labanda y Noel Pérez, três empreendedores apaixonados por tênis, a Fick promete transformar a maneira como o calçado é pensado atualmente, focando na sustentabilidade e inovação. O coração deste artigo reside em um inovador algoritmo matemático chamado Bone System, que busca imitar a estrutura interna dos ossos para criar solas leves. Para sua realização, isso é combinado com impressão 3D, permitindo a fabricação de pares personalizados e com design único.

Se parecer pouco, e com o objetivo de realizar um projeto integral, Fick também se destaca por seu compromisso com o meio ambiente, já que todos os tênis são fabricados com materiais reciclados e sustentáveis, reduzindo significativamente seu impacto ambiental. Eliminando intermediários para ser capaz de produzir localmente, otimizando assim a cadeia de suprimentos e minimizando sua pegada de carbono.

O sucesso da Fick demonstra que a tecnologia e a sustentabilidade podem andar de mãos dadas. Oferecendo produtos inovadores e respeitosos com o meio ambiente, a empresa se destaca como uma referência no setor de calçados.